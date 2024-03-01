Tunaspor'un 50. Yıl kutlamasına, Programa Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, CHP Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Mutlu da katıldı. Tuna Spor Kulübü Başkanı Mustafa Altuntaş ve yönetim kurulu üyelerinin de davit sahibi olarak katıldıkları programda emeği geçenlere plaket ve hediyeler verildi.

Başkan Mustafa Altuntaş, konuşması sırasında Tunaspor'Ia kuruluşundan bu yana emeği geçenlere teşekkür etti. Altuntaş, Tunaspor'un yeni başarılara imza atması için çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Bayrampaşa Belediye Başkkanı Atila Aydıner'de geceye katılan isimlerdendi. Tunaspor Baykanı Mustafa Altunbaş, katkılarından dolayı Beledile Saşkanı Atila Aydıner'e teşekkür etti.