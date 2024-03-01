Bayrampaşa'da kurulu olan ve gençlere spor faliyetleri konusunda rehber olan Tunaspor 50. yılını kutladı. Çırçır Sosyal tesislerinde düzenlenen 50. yıl buluşmasına katılım yoğundu.
Tunaspor'un 50. Yıl kutlamasına, Programa Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, CHP Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Mutlu da katıldı. Tuna Spor Kulübü Başkanı Mustafa Altuntaş ve yönetim kurulu üyelerinin de davit sahibi olarak katıldıkları programda emeği geçenlere plaket ve hediyeler verildi.
Başkan Mustafa Altuntaş, konuşması sırasında Tunaspor'Ia kuruluşundan bu yana emeği geçenlere teşekkür etti. Altuntaş, Tunaspor'un yeni başarılara imza atması için çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.
Bayrampaşa Belediye Başkkanı Atila Aydıner'de geceye katılan isimlerdendi. Tunaspor Baykanı Mustafa Altunbaş, katkılarından dolayı Beledile Saşkanı Atila Aydıner'e teşekkür etti.
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve Tunaspor Kurübü Yönetecisi ve taraftarları birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Tunaspor'un 50. Yıl lgecesine Bayrampaşa'da bulanan Giresun Gönüllüleri Derneği Başkanı Tülay Tahmaz, aydınSes gazetesi ve aydınSes Medya Yayın Yönetmeni Murat Aydın, Giresun Dergisi sahibi ve Yayın Yönetmeni Remzi Mamaşoğlu da katıldı.
CHP Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Mutlu'da Tunaspor'un 50 Yıl gecesine katılan isimlerden biriydi. Hasan Mutlu, masa masa dolayıp davete katılanlarla tek tek selamlaşıp el sıkıştı.