Tüm Mühendis Kadınlar Derneği (TÜMKAD), üyelerine yönelik bilgilendirme toplantılarına devam ediyor. Uzman Psikolog Anna Vardar TÜMKAD üyeleriyle stres yönetim hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

BURSA (İGFA) - TÜMKAD tarafından düzenlenen etkinlikte Uzman Psikolog Anna Vardar, stresi yenmenin anahtarı olarak nefes alışveriş tekniklerindeki değişime işaret etti.

Vardar, 'Günlük yaşantımızda beyaz yakalar olarak pek çok sorunla mücadele ediyoruz. Burada on milyon yıllık bir gelişim sürecindeki nefes alıp verme alışkanlıklarımız söz konusu. Vücut, baskı ve yüksek stres anında hayatta kalma durumu olarak da ifade edebileceğimiz: 'savaş-kaç' moduna geçiyor. Savaş-kaç durumunu, eski çağlarda atalarımızın aslanla karşılaştığındaki nefes alış-verişi olarak tanımlayabiliriz. Örneğin, maillere baktığımızda veya toplantı bildirimleri geldiğinde kendimizi baskı altında hissettiğimiz için bu moda geçiyor ve stresi yaşayabiliyoruz. Onun için doğru nefes alıp vermek stresin önemli bir ilacıdır' dedi.

TÜMKAD Kültür Sanat Komisyonu tarafından planlanan etkinlikte Uzman Psikolog Anna Vardar, doğru nefes almanın gündelik hayatta en önemli unsur olduğunu ifade etti.

Vardar, 'Her zaman burundan nefes alıp vermeliyiz. Burun nefes almak, ağız yemek yemek içindir. Bu hem bizim göstereceğimiz performans hem de sağlık açısından çok önemli. Yeni doğan bebekler karından nefes alır. Daha sonrasında modern hayatın stresi bizi ciğerden nefes almaya iten en önemli olgudur. Ama diyafram, solunumun yüzde 75'ini karşılayabilecek kadar güçlü bir kas. Bundan nedenle karnımızdan nefes almamız gerekiyor' diye konuştu.

Diyafram nefesinin nasıl alındığını uygulamalı olarak da gösteren Vardar, nefesin vücudumuzun birden fazla duruma adapte olmasında ana etken olduğunun altını çizerek, vücudumuza tehlike altında olmadığımızı ispatlamak için doğru nefes alışverişinde bulunmamız gerektiğini ifade etti.

Katılımcılara kendi nefeslerinin sağlıklı seviyede olup olmadığını görebilmeleri için bir dizi testi de gösteren Vardar, günlük hayattaki stres yönetiminde kritik eşiklerden birinin nefes alışverişi olduğunu dile getirdi.

Anna Vardar etkinliğin sonunda katılımcılarla kısa süreli bir meditasyon gerçekleştirdi.