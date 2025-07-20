Körfezray Metrosu’nun inşaatı hızla ilerlerken, proje için Gebze’de kurulan şantiyede üretilen segmentler Outlet Center yanındaki Büyükşehir’e ait boş alana getirilmeye başlandı. Önümüzdeki günlerde İzmit Seka Devlet Hastanesi’nin alt kısmında yer alan şantiye de faaliyete alınarak, segmentlerin üretimi İzmit’te de gerçekleştirilecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de, tek seferdeki en büyük yatırım olan ve ulaşıma adeta çağ atlatacak Körfezray Metro Projesi inşaatı beklendiği gibi hızlı bir şekilde ilerliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü Körfezray Metro Projesi’nin en kritik, yapı taşlarından biri de tünel segmentleri.

Gebze’de kurulan ana şantiyede, yüksek mühendislik standartlarında üretilen tünel segmentleri, Outlet Center yanındaki Büyükşehir’e ait boş alana getirilmeye başlandı. Önümüzdeki günlerde İzmit Seka Devlet Hastanesi’nin alt kısmında, eski Mannesmann Fabrikası alanında kurulan şantiyede de segment üretimine başlanacak.

KÖRFEZRAY’IN KALBİNİ SEGMENTLER OLUŞTURUYOR

Körfezray Metro Projesi’nde tünel kazılarında kullanılan segmentler, TBM (Tunnel Boring Machine – Tünel Açma Makinesi) yöntemiyle açılan tünellerde yer alan ön üretimli prekast betonarme yapı elemanları olarak öne çıkıyor. Her tünel halkası, beş ana parça ve bir kilit taşı olmak üzere toplam altı segmentten oluşuyor. Tünel kazısı ilerledikçe segmentler eş zamanlı olarak tünel çevresine monte edilerek hem kazı işleminin güvenliğini sağlıyor hem de tünelin uzun ömürlü olmasına katkı sunuyor.

Segment üretimi, Körfezray Projesi için özel olarak kurulan segment üretim tesisinde gerçekleştiriliyor. Bu tesiste demir donatıların hazırlanmasından betonun çelik kalıplara dökülmesine, kürleme işlemlerinden geçici stoklamaya kadar tüm süreç titizlikle yürütülüyor. Her üretim aşaması, kalite kontrol uzmanları tarafından denetlenerek segmentlerin standartlara uygunluğu sağlanıyor. Hazır hale gelen segmentler, geçici depo sahasında stoklanarak daha sonra tünel alanına sevk edilmek üzere bekletiliyor.

SEGMENTLER, TÜNEL GÜVENLİĞİ İÇİN HAYATİ ROL ÜSTLENİYOR

Körfezray Metro Projesi’nde kullanılan tünel segmentleri, yapıya yer altı basıncına karşı destek sağlamak, su sızdırmazlığını temin etmek ve tünel çevresine yapısal dayanıklılık kazandırmak gibi kritik görevler üstleniyor. Yüksek dayanıklılıkla üretilen bu yapı elemanları, tünelin uzun ömürlü olmasına katkı sunarken, projenin hem inşaat sürecinde hem de işletme döneminde güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sağlamasına olanak tanıyor.

Kocaeli’de bugüne kadar tek seferde hayata geçirilecek en büyük ulaşım yatırımı olan Körfezray Metro Projesi’nin ilk etabında 26,85 kilometrelik raylı sistem hattı planlanıyor. Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinden geçecek olan hat üzerinde toplam 18 istasyon yer alacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfezray Projesi ile kentte hızlı, güvenli ve modern bir ulaşım altyapısı kurarak şehir içi ulaşımı önemli ölçüde rahatlatmayı hedefliyor.