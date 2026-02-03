TÜED Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars, emekli maaşlarıyla ilgili milletvekillerinin açıklamalarına sert sözlerle tepki göstererek, 'Asıl geçinemeyen 17 milyon emekli' dedi. Bazı siyasetçilerin sözlerini 'akıl tutulması' olarak nitelendiren Pars, 'Madem geçinemiyorlar, biz de zaten yetmeyen emekli maaşımızdan bağış toplayıp kendilerine gönderelim' diyerek tepki gösterdi.

BURSA (İGFA) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Uludağ Şubesi Başkanı Kenan Pars, asgari ücretin, açlık ve yoksulluk sınırının altında kalan emekli maaşlarına ilişkin bazı milletvekillerinin yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Pars, emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısının görmezden gelindiğini savundu.

'Bu kadar çok ağlamasınlar' diyen Pars, bir milletvekilinin yüksek maaşına rağmen geçinemediğini öne sürmesini eleştirerek, 'Aylık geliri yüz binlerce lirayı bulan bir vekilin bu yöndeki açıklamaları emeklilerle adeta dalga geçmektir. Milletin emanet ettiği koltuklarda oturanların, ülkede milyonlarca emeklinin hangi koşullarda yaşadığını görmesi gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Bazı siyasetçilerin emekli maaşlarına yönelik sözlerini 'akıl tutulması' olarak nitelendiren Pars, 'Madem geçinemiyorlar, biz de zaten yetmeyen emekli maaşımızdan bağış toplayıp kendilerine gönderelim' diyerek tepkisini dile getirdi.

'TORUNLARIMIZIN YÜZÜNE BAKAMIYORUZ'

En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesinin yeterli olmadığını vurgulayan Pars, TÜRK-İŞ'in Ocak ayı verilerine göre açlık sınırının 31 bin lirayı, yoksulluk sınırının ise 101 bin lirayı aştığını hatırlattı. Pars, 'Emekli bugün açlık sınırının dahi altında yaşam mücadelesi veriyor. En düşük emekli aylığı en az asgari ücrete eşitlenmeli, eşit maaş için intibak düzenlemesi acilen hayata geçirilmelidir' dedi.

'ASIL DALGA 17 MİLYON EMEKLİYLE GEÇİLİYOR'

Ocak ayı enflasyon rakamlarını da değerlendiren Kenan Pars, TÜİK ve ENAG verileri arasındaki farklara dikkat çekerek, 'Sokakta hissedilen enflasyon yüzde 120'nin üzerinde. Yüksek fiyat artışları emeklileri her geçen gün daha da yoksullaştırıyor. 2008'de taban aylık kaldırılmasaydı bugün emekli maaşları çok daha yüksek olacaktı' diye konuştu.

Kenan Pars açıklamasını, 'Biz dalga geçilecek insanlar değiliz. 17 milyon emekliyle asıl dalga biziz ve bu tabloya gereken cevabı en yakın zamanda vereceğiz' sözleriyle tamamladı.