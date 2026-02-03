Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, enflasyon ve dış ticaret verileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Zeytinoğlu, 'Ocak ayı enflasyonu beklentilere paralel şekilde, gıda öncülüğünde yüksek geldi.

Geçtiğimiz ay biz de asgari ücret artışına bağlı olarak ocak ayında enflasyonda yükseliş beklediğimizi vurgulamıştık. Merkez Bankası'nın bir puanlık faiz indirimi de bu ayki enflasyonun yüksek geleceğinin işareti olmuştu.

Ocak ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 4,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 30,65 olarak gerçekleşti. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise aylık bazda yüzde 2,67; yıllık bazda ise yüzde 27,17 oranında arttı. Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 27,10 artarken, ara mallarında yıllık yüzde 25,69 ve sermaye mallarında yüzde 29,24 arttı.

Söz konusu verilerden, Merkez Bankası'nın sürdürdüğü sıkı para politikasına rağmen enflasyonla mücadelede maalesef istenen düşüşü sağlayamadığımızı görüyoruz.

Mevcut hükümetimizin 2004-2005 yıllarında hayata geçirdiği önemli reformlar sayesinde, başta AB ülkeleri olmak üzere tüm dünyadan yatırım çekmiştik. Enflasyonla mücadelede de yine uluslararası yatırımları çekmenin en etkili ve en kolay yöntemlerden biri olduğunu düşünüyoruz' dedi.

FİNANSMAN PAKETİ

Başkan Zeytinoğlu; 'Diğer taraftan dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imalat sanayine yönelik açıklanan 100 milyar liralık finansman paketinin de KOBİ'lerimize can suyu olmasını ümit ediyoruz. Ticaret Bakanlığımız da dün Ocak ayında ihracatımızın olumsuz takvim etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalarak 20 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Umarız ihracatta da önümüzdeki ay, geçtiğimiz aylarda yakaladığımız ivmeye tekrardan ulaşırız' diyerek sözlerini tamamladı.