Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak ayı enflasyonunda olumsuz hava koşulları ve dönemsel unsurların etkili olduğunu belirtti.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak ayı enflasyon gerçekleşmesine ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, aylık enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini, yıllık enflasyonun ise yüzde 30,7'ye gerilediğini kaydetti.

Ocak ayında gıda fiyatlarının uzun dönem ortalamasının üzerinde artmasının enflasyonda belirleyici olduğunu ifade eden Şimşek, yıllık hizmet enflasyonundaki düşüşün 21 aydır aralıksız sürdüğünü, temel mal enflasyonunun yüzde 17,4 ile ılımlı seyrini koruduğunu söyledi. Yıllık kira enflasyonu ise geçen yılın aynı ayına göre 44 puan azaldı.

Bakan Şimşek, Ocak ayına özgü faktörlerin enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını beklediklerini vurgulayarak, 'Arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Böylece enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalmasını öngörüyoruz' dedi.