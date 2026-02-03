Türkiye yalıtım sektörünün lider markası İzocam, 60. kuruluş yılını ku tladığı 2025'i satış hacmi, üretim ve ihracatta güçlü büyüme rakamlarıyla tamamladı. Şirket, bir önceki yıla göre yüzde 55 ciro artışı elde ederken, birçok ürün grubunda rekor seviyelere ulaşarak sektördeki liderliğini pekiştirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye yalıtım sektörünün öncü şirketi İzocam, 2025 yılını hem iç pazarda hem de ihracatta yakaladığı güçlü ivmeyle kapattı. 2025 yılında 60. kuruluş yılını kutlayan şirket, satış hacmi ve üretim performansındaki artışın etkisiyle yılı bir önceki yıla göre yüzde 55'lik ciro artışıyla tamamlayarak sektördeki liderliğini bir kez daha ortaya koydu.

2025'in, İzocam'ın üretim gücünü, marka güvenilirliğini ve sahadaki etkinliğini net biçimde ortaya koyduğu bir yıl olduğunu belirten İzocam Satış ve Pazarlama Direktörü Erdal Bozok, 'Türkiye yalıtım sanayinin kuruluşuna uzanan tecrübemizi, 60. kuruluş yılımızda ortaya koyduğumuz güç lü performansla geleceğe taşıdık. Yüzde 55'lik ciro artışı, yalnızca finansal bir başarı değil; sahada doğru projelerde yer aldığımızın, doğru ürün gamı ve güçlü dağıtım yapımızla pazara değer kattığımızın da somut göstergesidir' diye konuştu.

ÜRÜN GRUPLARINDA REKOR SEVİYELER

2025 yılında özellikle camyünü ve taşyünü ürün gruplarında tonaj bazında rekor seviyelere ulaşan İzocam, Tekiz sandviç panel ürün grubunda ise yılın ikinci yarısında kazanılan büyük projelerle hedeflerini yakaladı.

Şirket, taşyünü panel grubunda pazar liderliğini sürdürürken; mekanik izolasyon tarafında kauçuk, camyünü ve taşyünü boru ürünlerinde pazar payını artırdı. XPS ve EPS ürün gruplarında ise projelerdeki varlığını yüzde 20'nin üzerinde büyüttü.

2025 aynı zamanda İzocam'ın şantiye ve proje odaklı büyümesini hızlandırdığı bir yıl oldu. Özellikle d eprem bölgesindeki yeniden yapılanma süreci, şirketin sahadaki etkinliğini daha da artırdı.

Erdal Bozok, bu büyümeyi '2025'te sahaya daha fazla indik. Büyük projelerde, sanayi tesislerinde ve yeniden yapılanma çalışmalarında aktif rol aldık. Bu yoğun proje odağı, büyüme performansımızın temel dinamiklerinden biri oldu' sözleriyle aktardı.

İHRACATTA DA GÜÇLÜ SIÇRAMA: YÜZDE 30 BÜYÜME

İç pazardaki performansına paralel olarak İzocam, ihracatta da dikkat çekici bir ivme yakaladı. Şirket, 2024'e kıyasla dolar bazında yaklaşık yüzde 30 ihracat artışı sağladı. Bu artışta özellikle camyünü ve sandviç panel ürün grupları öne çıktı.

Bazı bölgelerde yaşanan jeopolitik gelişmelere rağmen Avrupa'da yeni pazarlara yapılan girişlerin, ihracat performansını destekleyen önemli bir unsur olduğunu ifade eden Erdal Bozok, 'Zorlu küresel koşullara rağmen ihracatta yakaladı? ?ımız yüzde 30'luk büyüme, ürün kalitemizin ve uluslararası rekabet gücümüzün açık bir göstergesidir. Avrupa'daki yeni pazar açılımlarımız önümüzdeki dönem için de güçlü bir zemin oluşturmuştur' şeklinde konuştu.

60 YILLIK DENEYİMLE GELECEĞE GÜÇLÜ ADIM

60 yıllık köklü geçmişini güçlü büyüme rakamlarıyla taçlandıran İzocam, 2025 performansıyla yalnızca bugünü değil, sektörün geleceğini de şekillendiren bir oyuncu olduğunu bir kez daha ortaya koydu. İzocam Satış ve Pazarlama Direktörü Erdal Bozok, sözlerini şöyle tamamladı:

'İzocam olarak 2025'i sadece iyi kapatmadık; aynı zamanda sektör liderliğimizi daha da sağlamlaştırdık. Güçlü üretim altyapımız, geniş ürün portföyümüz ve proje odaklı yaklaşımımızla önümüzdeki dönemde de büyümeyi sürdüren, pazara yön veren bir marka olmaya devam edeceğiz.'