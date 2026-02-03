Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), üyelerinin kurumsal performanslarını artırmak ve küresel rekabet ortamında sürdürülebilir büyüme sağlamak amacıyla Türkiye'nin yenilikçi danışmanlık platformu Corpitall ile stratejik bir iş birliğine imza attı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da imzalanan protokol kapsamında DOSABSİAD üyeleri; işletme yönetiminden dijitalleşmeye kadar geniş bir yelpazede sunulacak özel webiner serisiyle buluşacak.

İş birliği çerçevesinde gerçekleştirilecek webinarlarda; finansal yönetim ve nakit akış stratejilerinden üretim planlamada operasyonel verimliliğe, stratejik yönetimden dijital dönüşüme ve dış ticaretin geliştirilmesine kadar kritik konu başlıkları ele alınacak. Sanayiciler, uzman 'İşletme Doktorları' eşliğinde hem taktiksel hem de stratejik süreçlerini güçlendirecek pratik bilgiler edinme fırsatı yakalayacak.

ONUR KUTLUALP: 'BURSA SANAYİSİNİ BİLGİYLE GELECEĞE HAZIRLIYORUZ'

Sanayi dünyasındaki dönüşümün kaçınılmaz olduğunu söyleyen DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kutlualp, ' Üretimin hızla kabuk değiştirdiği, geleneksel üretim metotlarının yerini dijitalleşme ve yüksek teknolojiye bıraktığı bir dönemden geçiyoruz. Bu değişim rüzgarında ayakta kalmak ve küresel pazarda söz sahibi olmak, sanayicilerimizin kendilerini sürekli yenilemesi ve güncel bilgiyle donanması sayesinde mümkündür. Finansal disiplinden dijital dönüşüme, üretim verimliliğinden risk analizine kadar uzanan bu geniş kapsamlı webinar serisi, her bir üyemizin yetkinliğini en üst seviyeye çıkarma hedefimizin önemli bir parçasıdır. 'İşletme Doktorları'nın rehberliğinde gerçekleştirilecek bu teknik paylaşımlar sayesinde Bursa sanayisinin kurumsal hafızasını güçlendiriyor; çok daha dirençli, vizyoner ve sürdürülebilir bir üretim ekosistemini hedefliyoruz.'ifadelerini kullandı.

SİNAN GÜLTEKİN: 'İŞLETMELERİN HER ANINDA YANINDAYIZ'

İş birliğinin önemine değinen Corpitall Kurucusu ve CEO'su Sinan Gültekin de Corpitall'in teknoloji ve danışmanlığı birleştiren yapısını vurgulayarak ''Her an yanınızdayız' mottosuyla yola çıkan Corpitall olarak, işletmelerin operasyonel, taktiksel, stratejik ve kurumsal performans süreçlerinde kesintisiz destek sunuyoruz. 12 farklı SaaS yazılım çözümümüzle yalnızca teknoloji sağlayan bir yapı olmanın ötesinde, bu yolculuğu birlikte yaşayan bir ekip olarak firmaların yanında yer alıyoruz. İşletme Sağlığı Yönetim Sistemi (İSYS) ile kurumlara sürdürülebilir büyüme güvencesi veriyoruz. Bu değerli iş birliği için DOSABSİAD'a teşekkür ediyor, üyelerimizi geleceğin iş dünyasına yön verecek çözümlerimizi tanımaya davet ediyoruz.' dedi.