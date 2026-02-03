Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in 2026 yılı 1. dönem Kapasite Geliştirme Destek Programı başvurularının 3-28 Şubat tarihleri arasında alınacağını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın 2026 yılı 1. dönem başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Kacır, program kapsamında işletmelere 20 milyon TL üst limitli, 36 ay vadeli krediler için 20 puanlık finansman desteği sağlanacağını belirtirken, paylaşımında 2025 yılı verilerine de yer veren Kacır, 'Geçtiğimiz yıl 2 bin 440 işletmeye toplam 38,4 milyar TL finansmana erişim imkânı sağladık' ifadelerini kullandı.

İşletmelerin üretim gücünü artırmaya yönelik desteklerin süreceğini vurgulayan Kacır, 'Daha güçlü, daha üretken bir Türkiye için işletmelerimizin yanındayız' mesajını paylaştı.

KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'na başvurular 3-28 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.