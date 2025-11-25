TÜED Uludağ Şubesi, Bursa'dan 250 emeklis ile Konya'ya kültür turu düzenledi. Şube Başkanı Kenan Pars, turların sadece sosyalleşme değil, emekli üzerindeki stresi azaltma amacı taşıdığını belirtti.

BURSA (İGFA) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Uludağ Şubesi, üyelerinin sosyalleşmesi ve kültürel deneyim kazanması amacıyla Konya'ya kültür turu düzenledi.

5 otobüsle Bursa'dan yola çıkan TÜED kafilesi, Mevlana Türbesi ve Müzesi, Şems-i Tebrizî Türbesi ve Camii, Ateşbaz-ı Veli Türbesi, Tavus Baba Türbesi, Nasrettin Hoca Türbesi ve Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ni gezdi.

TÜED Uludağ Şubesi Başkanı Kenan Pars, turun önemine dikkat çekerek, 'Bugün 13 milyon emekli açlık sınırının altında maaş alıyor. Emeklilerimizin mutfağında adeta taş kaynıyor. Bu tür kültür turları ile özellikle kadın emeklilerimizin evlerinden çıkmalarını, eşleri, çocukları ve arkadaşlarıyla sosyalleşmelerini sağlamaya çalışıyoruz' dedi.

Başkan Pars, dernek üyelerine sağlanan avantajlara da değinerek, 'Üyelerimiz bazı özel hastanelerde yüzde 30 indirimden yararlanabiliyor. Bu tür fırsatlarla yılda en az bir asgari ücret kadar tasarruf sağlanabiliyor. Üye sayımızı artırarak etki alanımızı genişletmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Pars, geçmişe sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, 'Geçmişini bilmeyen, mirasına sahip çıkmayan milletler yok olmaya mahkûmdur. Gezi ve etkinliklerimizle üyelerimizin ufkunu açmayı sürdüreceğiz' dedi.