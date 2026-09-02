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TÜBİTAK, bilgi ve birikimlerini geleceğin teknolojilerine taşımak isteyen adayları kuruma davet etti.

Başvuru yapacak adayların, bilim ve teknolojide Tam Bağımsız Türkiye vizyonuna katkı sunacak projelerde görev alacağı ifade edildi.

ANKARA (İGFA)- TÜBİTAK, Türkiye'nin kritik projelerinde görev almak üzere 660 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuruların 22 Eylül 2026 saat 17.00'ye kadar yapılabileceği bildirildi.

TÜBİTAK, kritik projelerde görevlendirilmek üzere 660 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Adaylar, başvurularını 22 Eylül 2026 saat 17.00'ye kadar kariyer.tubitak.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilir.

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