TÜBİTAK, kritik projelerde görevlendirilmek üzere 660 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Adaylar, başvurularını 22 Eylül 2026 saat 17.00'ye kadar kariyer.tubitak.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilir.
ANKARA (İGFA)- TÜBİTAK, Türkiye'nin kritik projelerinde görev almak üzere 660 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuruların 22 Eylül 2026 saat 17.00'ye kadar yapılabileceği bildirildi.
Kurumun sosyal medya paylaşımında, yeni çalışma arkadaşlarıyla Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerine katkının artırılacağı belirtildi.
Başvuru yapacak adayların, bilim ve teknolojide Tam Bağımsız Türkiye vizyonuna katkı sunacak projelerde görev alacağı ifade edildi.
Başvurular kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden yapılacak
TÜBİTAK, bilgi ve birikimlerini geleceğin teknolojilerine taşımak isteyen adayları kuruma davet etti.