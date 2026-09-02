Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği arasında, medya, iletişim, kamu diplomasisi, kültür ve sosyal alanlarda ortak çalışmalar yürütülmesini öngören iş birliği protokolü imzalandı.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, protokolün Afrika'nın zengin kültürel mirasını yaşatmayı hedefleyen çalışmalara katkı sunacağını belirterek, Afrika El Sanatları ve Kültür Evi'nin Afrikalı kadınların emeğine değer kattığını ve Türkiye ile Afrika halkları arasındaki gönül bağlarını güçlendirdiğini ifade etti.

Duran, protokol kapsamında gerçekleştirilecek ortak çalışmalarla Türkiye ile Afrika arasındaki dostluğun ve karşılıklı anlayışın daha da pekişeceğini vurguladı.

Kültürel etkileşimi güçlendirecek bu iş birliğinin hayırlı olmasını dileyen Duran, emeği geçenlere teşekkür etti.