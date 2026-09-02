Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından Zabıta Teşkilatının 200.kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mehmet Beytur, Zabıta Haftası dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, zabıta teşkilatının Malatya'nın yeniden ayağa kalkma ve ihya sürecinde önemli sorumluluklar üstlendiğini söyledi.

MALATYA (İGFA) -Malatya Park önünde düzenlenen törene; Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mehmet Beytur, Genel Sekreter Yardımcısı Rıza Murat Türksoy, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yiğit, Zabıta Dairesi Başkanı Mehmet Hanifi Acar ile Büyükşehir, Yeşilyurt ve Battalgazi belediyelerinin zabıta ekipleri katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mehmet Hanifi Acar, törende yaptığı konuşmada, Zabıta Teşkilatının iki asırlık bir çınar olduğunu ifade etti. Acar, Zabıta Teşkilatının geçmişten günümüze vatandaşın sağlığını koruduğunu, huzurunu ve güvenini sağladığını birinci teşkilat olduğuna dikkati çekerek, '200'üncü yılımız, biz Osmanlı'dan geliyoruz. Biz, vatandaşın eli, ayağı, gözü ve hizmetkârıyız' dedi.

Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yiğit ise Zabıta Teşkilatının 200.kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, 'Zabıta, kolluk gücüdür. Kolluk gücü, hakta eksiklik kabul etmez. Ayrıca, belediyenin aynasıdır. Siz, belediyenin görünen yüzüsünüz' ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mehmet Beytur da Zabıta Teşkilatının tarih boyunca şehirleşme ve modernleşme sürecinde önemli görevler üstlendiğini belirti.

Malatya'nın pandemi sürecinin ardından 6 Şubat depremlerinin etkisiyle şehir hayatında önemli kayıplar yaşadığını ve deprem sonrası dönemde önceliğin şehrin fiziki olarak yeniden inşa edilmesi olduğunu ifade eden Beytur, konutlar, iş yerleri, yollar ve diğer temel ihtiyaçların karşılanması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Devletin güçlü desteği ve Malatya'daki yöneticiler ile çalışanların gayretleri sayesinde yeniden inşa sürecinde önemli bir mesafe kat edildiğini ifade eden Dr. Mehmet Beytur, şunları kaydetti:

'Bir taraftan fiziki inşa faaliyetlerini sürdürürken, diğer taraftan yaşadığımız uzun ve zincirleme felaketlerin insanlarımız üzerindeki etkilerini gidermeye yönelik bir ihya sürecini de yürütmemiz gerekiyor. Psikolojik, sosyal, kültürel ve estetik anlamda şehrimizi ve insanımızı yeniden güçlendirmeliyiz.'

Fiziki ihtiyaçların maddi imkânlar ve yoğun çalışmalarla belirli bir süre içerisinde giderilebileceğini dile getiren Beytur, asıl uzun soluklu sürecin insanın zihni, alışkanlıkları, ahlakı ve davranışlarıyla ilgili olduğunu söyledi.

Dr. Mehmet Beytur, 'İhya süreçleri çok daha uzun ve meşakkatli süreçlerdir. Çünkü burada insanın alışkanlıklarını, değerlerini ve şehir kültürünü yeniden güçlendirmek söz konusudur. Bugün haftasını ve gününü kutladığımız zabıta teşkilatımıza da bu süreçte çok ciddi görevler ve sorumluluklar düşüyor' diye konuştu.

Şehirlerin sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve vatandaşların huzur içerisinde yaşamlarını sürdürebilmesi için düzen duygusunun büyük önem taşıdığını ifade eden Beytur, insani ilişkiler, hak, adalet, hukuk ve şehir düzeni gibi konularda yaşanan gerilemenin yeniden üst seviyelere çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

Şehirde düzenin güçlenmesiyle birlikte ticaretin gelişeceğini, ekonominin büyüyeceğini ve vatandaşların Malatya'da yaşama arzusunun artacağını ifade eden Beytur, zabıta hizmetlerinin vatandaşların günlük yaşamındaki önemine dikkati çekti. Dr. Mehmet Beytur, 'Vatandaşlarımızın sokaklarda güven içerisinde yürüyebilmesi, çarşıda ve pazarda sağlıklı bir şekilde alışveriş yapabilmesi, şehir hayatının düzen içerisinde sürdürülebilmesi; zabıta ve denetim faaliyetlerinin etkin ve kurallar çerçevesinde yürütülmesiyle doğrudan ilgilidir' dedi.

Zabıta teşkilatının imkânlarını güçlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Beytur, son yıllarda personel sayısında yaşanan azalmanın giderilmesi ve birimlerin daha güçlü hale getirilmesi için önemli çalışmalar yapıldığını da sözlerine ekledi.

Zabıta ekipleri tarafından açılan stantta vatandaşları bilgilendiren broşür dağıtılırken, çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Malatya Park önündeki standın cuma gününe kadar açık kalacağı bildirildi.