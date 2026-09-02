Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeliyle Barış Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Başkan Büyükgöz, zabıta personelinin görevlerinin yanı sıra vatandaşla kurduğu iletişimin de büyük önem taşıdığını vurguladı.

KOCAELİ (İGFA) - Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen programda Gebze Belediyesi zabıta personeli bir araya geldi. Barış Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen kahvaltı programında konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, zabıta teşkilatının belediyelerin sahadaki en önemli hizmet birimlerinden biri olduğunu ifade ederek tüm zabıta personelinin haftasını tebrik etti.

Programda konuşan Gebze Belediyesi Zabıta Müdürü Yusuf Erhan Kaya da zabıta teşkilatının kent düzeninin sağlanmasındaki önemine dikkat çekti. Kaya, görevlerini özveriyle yerine getiren zabıta personeline teşekkür ederken, kendilerine her türlü imkân ve desteği sağlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e de teşekkürlerini iletti.

'NASIL UYGULADIĞINIZ ÇOK ÖNEMLİ'

Başkan Büyükgöz, zabıta personeline hitaben yaptığı konuşmada, zabıtanın görev ve sorumluluklarının yalnızca yönetmelikleri uygulamaktan ibaret olmadığını belirtti. Büyükgöz, mevzuatın uygulanmasının yanı sıra nasıl uygulandığının da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Vatandaşla kurulan iletişimin zabıta hizmetlerinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Başkan Büyükgöz, görev sırasında gösterilen yaklaşımın vatandaşın belediye algısı açısından da belirleyici olduğuna dikkat çekti.

Büyükgöz, zabıta personeline hitaben, 'Sizlere de bu anlamda ayrı ayrı teşekkür ediyorum' diyerek sahada gösterdikleri gayret ve özveriden dolayı personele teşekkür etti.

Zabıta ekiplerinin vatandaşla doğrudan temas halinde olduğunu ifade eden Başkan Büyükgöz, görevlerin yerine getirilmesinde insan odaklı bir anlayışın önemine vurgu yaptı. Kuralların ve yönetmeliklerin uygulanmasının gerekli olduğunu belirten Büyükgöz, bunun yanında vatandaşın doğru şekilde bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve iletişimin sağlıklı kurulmasının da büyük önem taşıdığını dile getirdi.

'İYİ ANNE BABA OLMAK EN ÖNEMLİ GÖREVİMİZ'

Konuşmasında aile kavramına da geniş yer veren Başkan Büyükgöz, toplumun geleceğinin çocukların yetiştirilmesiyle şekillendiğini ifade etti. Çocukların iyi insanlar olarak yetişmesinin önemine dikkat çeken Büyükgöz, 'İyi anne baba olmak en önemli görevimiz' mesajını verdi. Toplumun daha iyi gelişmesi ve ülkenin geleceğinin güçlü temeller üzerine inşa edilmesi için yeni nesillerin en iyi şekilde yetiştirilmesi gerektiğini belirten Başkan Büyükgöz, ailelerin bu noktada taşıdığı sorumluluğun önemine dikkat çekti.