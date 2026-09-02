Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylerin aileleriyle birlikte Ganita'da daha konforlu ve huzurlu vakit geçirebilmeleri amacıyla özel olarak tasarlanan kamelya hizmete açıldı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata daha aktif ve eşit şekilde katılabilmelerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Özel gereksinimli vatandaşlardan gelen talep üzerine erişilebilirlik ve özel ihtiyaçlar gözetilerek tasarlanan kamelya, Ganita Sahil Parkı'nda hizmete sunuldu. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılışta, özel gereksinimli bireyler ve aileleri bir araya geldi.

Ganita'nın doğal güzellikleri içerisinde konumlandırılan kamelya, özel gereksinimli bireylerin aileleriyle birlikte sosyal yaşamın içinde daha rahat ve keyifli vakit geçirebilmelerine imkan sağlayacak.

'SİZLER İÇİN YAPILAN HER HİZMET BİZİM İÇİN SORUMLULUKTUR'

Programda konuşan Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetlerin yalnızca belediyecilik görevi değil, aynı zamanda insani bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Gülay, 'Her insan, hayatının herhangi bir anında özel gereksinimli birey durumuna gelebilir. Sizlere ne kadar hizmet edilse yine de azdır. Aslında bu, Allah'ın bize yüklediği bir sorumluluktur. Sizler için yaptığımız her hizmetin aynı zamanda hayır hanemize yazıldığına inanıyorum' ifadelerini kullandı.

'ÖNÜMÜZDE DAHA YAPILACAK ÇOK İŞ VAR'

Devletin ve yerel yönetimlerin özel gereksinimli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak adına önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Gülay, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in bu konudaki hassasiyetine de vurgu yaptı.

Gülay, 'Bugün gerçekten birçok konuda önemli adımlar atıldı. Devletimiz sizlere ve sizin gibi özel gereksinimli vatandaşlarımıza kapılarını açtı, destek oluyor. Önümüzde daha yapılacak çok iş var. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç hiçbir talebi geri çevirmiyor. Bizlere ne düşüyorsa, üzerimize düşen ne varsa sonuna kadar yanınızdayız. Her türlü talebinizi bizlere çekinmeden iletebilirsiniz. Belki her talebiniz hemen karşılanamayabilir ancak çözümü için mutlaka çare arayacağız' diye konuştu. Özel gereksinimli bireyler, kendilerine gösterdiği ilgi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve ekibine müteşekkir olduklarını söylediler.