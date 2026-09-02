TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Mudanya Belediyesi'nin asansör periyodik kontrollerine ilişkin protokolü yenilemeyerek hizmeti özel bir muayene kuruluşuna devretmesine tepki gösterdi. Oda, asansör denetimlerinin bilimsel, bağımsız ve kamu yararını gözeten bir anlayışla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

BURSA (İGFA) - Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Mudanya Belediyesi ile 2022 yılında imzalanan protokol kapsamında ilçedeki asansörlerin periyodik kontrollerinin bugüne kadar uzman makina mühendisleri tarafından yürütüldüğü hatırlatarak, bu süreçte güvenli asansör oranında önemli artış sağlandığını, 2022'de güvensiz ve kusurlu bulunan asansör oranının yüzde 44'ten 2026 yılında yüzde 19'a gerilediğinin altını çizdi.

Asansör periyodik kontrollerinin yalnızca teknik bir işlem olmadığını, doğrudan insan hayatını ilgilendiren kamusal bir hizmet olduğunun altı çizilen açıklamada, bu hizmette temel ölçütün kâr değil; kamu yararı, bilim, teknik, bağımsızlık ve süreklilik olması gerektiği vurgulandı. Oda yönetimi, protokolün neden yenilenmediğine ilişkin kendilerine somut teknik veya idari bir gerekçe sunulmadığını belirtirken, belediyelerin bu alandaki denetim ve sorumluluğunun devam ettiğine dikkat çekti. Açıklamada, özel kuruluşlarla çalışılsa bile şeffaflık ve kamu yararının korunması gerektiği belirtildi.

PROTOKOL NEDEN YENİLENMEDİ, SOMUT GEREKÇE SUNULMADI

Odanın 1993 yılından bu yana düzenlediği Asansör Sempozyumları, teknik yayınlar ve eğitimlerle asansör güvenliğine katkı sunduğu anımsatarak, 'Belediye ile meslek odaları arasındaki bilimsel ve teknik iş birliğinin kamusal hizmetlerin niteliğini artırmaktadır. Mudanya Belediyesi de bu anlayış doğrultusunda hareket etmesi; asansör periyodik kontrollerinin kamusal sorumluluk çerçevesinde, şeffaf ve etkin biçimde yürütülmesini sağlaması gerekmektedir. Yurttaşların can ve mal güvenliğini ilgilendiren asansör denetimlerinin bilimsel, bağımsız, şeffaf ve kamu yararına uygun biçimde yürütülmelidir. Mudanya Belediyesi asansörlerin periyodik kontrollerini özel bir kuruluşa devretme kararını açıklamalıdır' ifadelerini kullandı.