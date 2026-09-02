Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İLBANK koordinasyonunda hayata geçirilecek 70 MW gücündeki Güneş Enerji Santrali (GES) projesi Konya'nın sürdürülebilir ve temiz çevre anlayışına katkı sağlayacak.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve geleceğe değer katan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile İLBANK koordinasyonunda şehrimize kazandıracağımız 70 MW gücündeki GES projemizde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz Nisan ayında iş başlangıcını yaptığımız projemizin tamamlanmasıyla yenilenebilir enerji alanında çok önemli bir kapasiteyi şehrimize kazandırmış olacağız' ifadelerini kullandı.

70 MW kapasiteli GES projesinin 38,5 MW'lık bölümünün KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kullanılacağını kaydeden Başkan Altay, 'Böylece hem temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağından faydalanacak hem de enerji maliyetlerinin azaltılmasına önemli katkı sağlayacağız. Güneş enerjisinden maksimum düzeyde faydalanmak, şehrimizin kaynaklarını daha verimli kullanmak ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak adına bu yatırımı son derece kıymetli görüyoruz' diye konuştu.

2,5 MİLYARLIK DEV YATIRIM

Toplam yatırım bedeli yaklaşık 2,5 milyar lira olan 70 MW kapasiteli GES projesinin Konya'nın çevreci ve sürdürülebilir şehir vizyonuna önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Altay, 'Konya'mızı hep birlikte sürdürülebilir bir geleceğe hazırlıyoruz. İnşallah çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte şehrimize uzun yıllar hizmet edecek çok önemli bir yatırımı daha hayata geçirmiş olacağız. Destekleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve İLBANK Genel Müdürümüz Eyüp Karahan'a teşekkür ediyorum' açıklamasını yaptı.

BELEDİYELER ARASINDA TÜRKİYE'DE LİDER

Başkan Altay şu anda Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 35 MW'lık bir yenilenebilir enerji yatırımı olduğunu, 70 MW'lık yatırımla birlikte 105 MW'lık yenilenebilir enerji yatırımına ulaşacaklarını söyledi. Bunun Türkiye'de belediyeler arasında Konya'yı ilk sıraya yerleştireceğini kaydeden Başkan Altay, izni alınan, onaylanan ve finansmanı çözülen projelerle birlikte yakın zamanda Konya Büyükşehir Belediyesi'nin GES alanında toplamda 150 MW'lık bir güce ulaşacağını vurguladı.

Başkan Altay, 70 MW'lık GES sisteminin Türkiye'nin enterkonnekte sistemine irtibatını sağlayacak 4,5 kilometrelik çift devre enerji iletim hattının 1 Eylül itibariyle TEİAŞ tarafından geçici kabulünün yapıldığını ve şalt girişine kadar 170 bin voltluk daimi elektriğin alındığını da sözlerine ekledi.