Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesindeki mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yabani ot, diken ve bitki örtüsü temizlenirken, ihtiyaç duyulan alanlarda da çevre düzenlemeler yapılıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte bulunan mezarlıklarda bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit genelindeki mezarlıklarda çalışmalarını belirlenen program doğrultusunda sürdürüyor. Mevsimsel şartlar ve alanların ihtiyaçları dikkate alınarak gerekli görülen noktalarda temizlik, bakım ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

FARKLI BÖLGELERDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İzmit genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında köy mezarlıkları ile merkez mezarlıklarında bakım ve temizlik uygulamaları gerçekleştiriliyor. Akmeşe Yenice, Akpınar, Sultaniye, Arızlı, Bağlıca, Şahinler, Eseler, Arpalık İhsaniye, Veli Ahmet, Şeyh Numan Efendi ve Hakkaniye mezarlıkları ile Tavşantepe Mezarlığı, İzmit Asri Mezarlığı, Bağçeşme Mezarlığı ve Kent Mezarlığı'nda çalışmalar gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalarla mezarlık alanlarının daha temiz, düzenli ve bakımlı hale getirilmesi sağlanıyor.

Saha ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında mezarlık içerisindeki yabani ot ve dikenler temizlenirken, yoğun bitki örtüsü de kontrol altına alınıyor. Yapılan uygulamalarla mezarlıkların daha düzenli ve bakımlı bir görünüme kavuşması sağlanıyor. Ekipler, çalışmalar sırasında mezarlara ve mezar taşlarına zarar verilmemesi için titizlik gösteriyor.

KABİR ZİYARETLERİ İÇİN DAHA DÜZENLİ ALANLAR

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha temiz, düzenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmaları titizlikle yürütülürken, kabirlerin çevresi de düzenli hale getiriliyor. Ekipler, İzmit genelindeki mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarına belirlenen program doğrultusunda devam ediyor.