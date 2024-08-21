Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi 2024-2025 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi fikstür çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.Duygu DOĞAN / BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde 2024-2025 Sezonu fikstürü çekildi. 16 takımın mücadele edeceği yeni sezonda Bursa’yı Türk basketbolunun zirve liginde Bursaspor ve TOFAŞ temsil edecek.

Ligin ilk hafta karşılaşmaları 4-7 Ekim tarihleri arasında oynanırken Bursa ekiplerinden TOFAŞ sezonu evinde oynayacağı Beşiktaş Fibabanka karşılaşması ile açacak.

Bursaspor ise ilk karşılaşmasına deplasmanda Manisa Basket karşısında çıkacak.

Çekilen fikstürün ardından değerlendirmede bulunan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi başta Bursa takımları olmak üzere tüm takımlara sakatlıksız bir sezon dilerken, “Rekabet ve keyif oranı yüksek bir sezon izlemek istiyoruz. Basketbol severleri çok takımın zirve yarışında mücadele ettiği bir lig bekliyor” dedi.

Bursaspor ve TOFAŞ’ın ilk haftalardan zorlu ekiplerle karşılaşmasının diğer takımlara dezavantaj getireceğini söyleyen Mehmet Ali Ekmekçi , “Bursa takımlarına gelecek olursak TOFAŞ ve Bursaspor’un ilk hafta fikstürleri oldukça zorlu. Bu karşılaşmalardan elde edilecek galibiyetler lig sıralamasında temsilcilerimizi avantajlı konuma getirecek Form grafikleri yükseldikçe özellikle de Fenerbahçe BEKO ve Anadolu Efes yenilmesi zor takımlar haline geliyor” ifadelerini kullandı.

Kadro kalitelerinin bu yıl da belirleyici olacağını belirten Mehmet Ali Ekmekçi “İki temsilcimizin de aynı zamanda Avrupa arenasında yer alması rotasyon açısından problem doğurabilir. Yine de Bursa takımlarının diğer ekiplere oranla daha avantajlı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.