Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) modernizasyonu kapsamında önemli adımlar atıldığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın toplantısında Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının envanterine giren yeni araçlar ve yürütülen projelere ilişkin detayları paylaştı.

C-130J UÇAKLARI HAVA KUVVETLERİNE GÜÇ KATACAK

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından icra edilen toplantıda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın operasyonel kapasitesini artırmak amacıyla Birleşik Krallık'tan 12 adet C-130J tipi nakliye uçağının tedarik sürecinn başlatıldığı duyuruldu. Aktürk, söz konusu uçaklar, bakım ve modernizasyon işlemleri için ilgili firmaya teslim edildiğini belirtti.

Uçaklar, modernizasyonlarının ardından kademeli şekilde Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edileceği kaydedilirken, bu uçakların bakım ve idamesi TİP (Type Training) eğitimleri tamamlandıktan sonra yerli ve millî imkânlarla gerçekleştirilecek.

Aktürk, ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda; sensör keşif, radar ve komuta aracı muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındığını duyurdu.