Vodafone, Türkiye'nin dijitalleşmesine katkı sağlamak amacıyla BTK'nın 5G yetkilendirme ihalesinde 627 milyon dolar ödeyerek 700 MHz ve 3.5 GHz frekans bandlarında önemli bir lisans aldı. CEO Engin Aksoy, 5G için hazırlıklarının tamam olduğunu ve bu teknolojiyi müşterilerine sunmaktan memnun olduklarını belirtti.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bugün Ankara'da yapılan 5G yetkilendirme ihalesinde toplam 627 milyon dolar ödeyerek 700 MHz'de 2*10 MHz ve 3.5 GHz'de ise 80 MHz'in sahibi oldu.

Bu yatırım ile Türkiye'ye 2025 yılında yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırıma imza attı.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, 5G yetkilendirme ihalesini Türkiye'nin dijital tarihinde dönüm noktası olarak değerlendirdiklerini belirterek, 'Dünyada 5G için en yaygın kullanılan ve geniş kapsama ihtiyacına cevap veren 700 MHz bandının eşit olarak dağıtıldığını görmek bizi memnun etti. 3.5GHz'de istediğimiz frekansı elde ederek stratejik bantlarda güçlü pozisyonumuzu korumanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bant genişliğiyle birlikte Türkiye'de 5G dönüşümünü en hızlı şekilde hayata geçirmek için gerekli spektrum dengesini sağlamış durumdayız. Tahsis edilen frekansların yüzde 75'i operatörlere eşit bir şekilde dağıtıldı. Güçlü bir 5G şebekesi için ihtiyacımız olan frekansları aldık. 5G teknolojisinin sağlayacağı gözle görülür hız ve kapasite artışını müşterilerimizin deneyimine yansıtacağız' diye konuştu.

Vodafone olarak, deneyimlerimize ve iş planlarımıza dayalı miktarda frekansı elde ederek hedeflediğimiz pozisyona ulaştık. 3.5 GHz'de istediğimiz frekansı elde ederek, 5G hız ve kapasitesini sağlayacağız. Müşterilerimize en iyi hizmeti vereceğiz. 5G için 5 yıldır yoğun bir biçimde hazırlanıyoruz. Dünyada 5 kıtada 5G deneyimine sahip bir operatör olarak bu teknolojiye dünden hazırız. Sahada kurduğumuz tüm ekipmanlar 5G'ye hazır ve uygun durumda. Bugün en fazla sahada kapasite iyileşmesi yapan operatörüz. Almanya merkezli bağımsız araştırma şirketi umlaut'un Şubat-Mart 2025'te yaptığı araştırmada Türkiye'de performansı en yüksek puan alan mobil şebeke seçildik. Altyapıdaki bu avantajlarımız sayesinde 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 ilde 922 ilçeye yayılan kapsamamızla müşterilerimize en iyi 5G deneyimini sunacağız. 5G'nin gelişini müşterilerimizle kutlamak için özel bir kampanya da düzenliyoruz. Türkiye'nin 5G'yi geniş kapsama ve yüksek kapasiteyle sunacak imkanlara sahibiz. Teknolojik yatırımlarımızı sürdürerek müşterilerimize güçlü bir 5G altyapısıyla kaliteli bir deneyim yaşatacağız. 5G uyumlu olan altyapımızda 5G yetkilendirme çerçevemiz doğrultusunda hazırlıklarımıza son şeklini vereceğiz ve 1 Nisan 2026 itibarıyla müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunacağız' diye konuştu.