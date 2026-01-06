Truck1, 10-18 Ocak 2026 arasında İstanbul Tüyap'ta düzenlenecek KARAVANIST 2026'nın medya ortağı oldu. Kamp ve karavan tutkunlarına yönelik çözümlerin sunulacağı fuara 67 ülkeden 50 bin ziyaretçi bekleniyor. Etkinlik 50 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek.

İSTANBUL (İGFA) - Ticari araç ve ekipmanlar için çevrim içi bir pazar yeri olan Truck1, kamp araçları ve karavanlar da dahil olmak üzere çok kategorili ilanlarıyla, 10-18 Ocak 2026 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek KARAVANIST 2026 - 6. Karavan, Tiny House, Outdoor ve Kamp Malzemeleri Fuarı'nın medya ortakları arasında yer alacak.

KARAVANIST 2026; karavan ve motokaravan çözümleri, campervan ve tiny house konseptleri, outdoor ekipmanları ile kamp teknolojilerini bir araya getirmeyi hedefliyor. Etkinlik; kamp ve karavan tutkunlarının yanı sıra distribütörler, ihracatçılar ve seyahat acenteleri gibi ticari profesyonellere de hitap ediyor.

Organizasyon tarafından paylaşılan kilit istatistikler:

Sergi alanı: 6 salonda toplam 50.000 m²

6 salonda toplam 50.000 m² Katılım: 144 markayı temsil eden 146 katılımcı

144 markayı temsil eden 146 katılımcı Beklenen ziyaretçi sayısı: 67 ülkeden 50.000+ ziyaretçi

67 ülkeden 50.000+ ziyaretçi Uluslararası profil: Avrupa, Afrika, Balkanlar, Asya ve Okyanusya, Orta Doğu ve Amerika kıtalarından katılımcılar ve ziyaretçiler

Truck1, medya ortağı olarak fuarın uluslararası duyurumuna katkı sağlamayı hedefliyor. Platform, Almanya, Fransa, İspanya, Yunanistan ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede aktif olarak kullanılmaktadır.

Truck1 hakkında

Truck1, ticari araç ve ekipmanlar için uluslararası pazarda kullanılan, kamp araçları ve karavanlar dahil çok kategorili bir ilan platformudur. Alıcılar, çok dilli bir ortamda ayrıntılı ilanları inceleyebilir; satıcılar ise farklı ülkelerden gelen taleplere erişebilir.