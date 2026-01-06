Kocaeli'de İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde kaldırım ve kamu alanı işgallerini sona erdirmek için başlattığı uygulama kapsamında denetimlere devam ediyor

KOCAELİ (İGFA) - İzmit genelinde işletmelerin kamu alanı kullanımlarına yönelik yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor. İzmit Belediyesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda, özellikle kaldırım ve yaya yollarındaki işgallerin önlenmesi amacıyla İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinasyonunda kapsamlı bir denetim süreci yürütüyor. Uygulama kapsamında Zabıta Müdürlüğü personeli geçtiğimiz ay esnafları gezerek hem sözlü hem de yazılı tebligatta bulundu.

Merkezde çarşı bölgesinde yer alan Alemdar Caddesi, Cumhuriyet Bulvarı ve Milli İrade Meydanı'na kadar uzanan ana güzergâhlarda, işletmelerin dükkân önlerinde sıfır işgal uygulaması geçerli. Bu alanlarda masa, sandalye, Flamalar, variller, tenteler, şemsiyeler ya da benzeri hiçbir ekipmana izin verilmiyor.

Alınan kararlar doğrultusunda hareket eden İzmit Zabıtası sokakları tek tek gezerek kurala aykırı hareket eden esnaflara gerekli cezai işlemi uyguladı. Kaldırım işgaline sebep olan tüm malzemeler belediye ekipleri tarafından toplandı. Dükkan önlerini kurala uygun halde tutan esnafa da teşekkür edildi.

SAHA DENETİMLERİ DEVAM EDECEK

İzmit Belediyesi yetkilileri, uygulamaların İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün düzenli saha denetimleriyle sürdürüleceğini belirterek, amaçlarının hem yaya güvenliğini artırmak, hem de şehir estetiğini koruyarak düzenli bir kent görünümü sağlamak olduğunu ifade etti.