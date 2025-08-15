Türkiye’nin uluslararası arenada en prestijli rally raid yarışı TransAnatolia, 30 Ağustos – 6 Eylül 2025 tarihleri arasında 15. kez düzenlenecek. 2.190 kilometrelik parkuruyla dünyanın en zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia, bu yıl ilk kez Bursa’dan start alacak.BURSA (İGFA) - Motor sporlarında önemli bir yere sahip olan Bursa, bugüne kadar pek çok farklı branşta büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptı. 15.yılında Bursa’dan ilk kez start alacak TransAnatolia’da şehir, tarihi dokusu, doğa sporlarına elverişli coğrafyası ve motor sporlarına gönül veren geniş topluluğuyla, bu yıl yarışın heyecanına bambaşka bir güç katacak.

Bursa’da başlayacak macera Bolu’da sona erecek

Bu yıl 17 il sınırından 58 ilçeden geçecek yarış, Bursa’dan başlayarak Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Afyon, Ankara, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kastamonu, Çankırı üzerinden Bolu’ya ulaşacak. Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İtalya, İsviçre, Belçika, Romanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda’dan gelen 100’ün üzerinde yarışmacı, zorlu rotada hem fiziksel hem zihinsel dayanıklılıklarını sınayacak.

Organizasyonun Her Adımı “Doğaya Saygı” İlkesiyle Yürütülecek

Türkiye’de meydana gelen orman yangınları, organizasyon ekibinin de en öncelikli konusu. Bu nedenle TransAnatolia, yarış boyunca çevre ve doğa hassasiyetini en üst seviyede tutarak, kamp alanlarında ve parkurda doğaya zarar vermeyecek şekilde planlamalar yaptı. Uluslararası bir yarış statüsünde yer alan TransAnatolia’da, yarışın tüm etaplarında yangın riski ve ekosisteme zarar ihtimali en aza indirilirken, organizasyonun her adımı “doğaya saygı” ilkesiyle yürütülecek.

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, “15 yıldır Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bir kültür mozaiğinde, heyecan dolu etaplarla bu yarışı gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar organizasyonumuzda 28 ülkeden 2.500 sporcu ağırladık, 40.000 km’yi aşarak dünyanın çevresini bir kez dolaşmış olduk. Bursa’dan başlayacak 15. yıl yarışımız, yerli yabancı tüm sporcularımız için unutulmaz bir deneyim olacak. Öte yandan bu yıl ülkemizde yaşanan orman yangınları hepimizi derinden etkiledi. TransAnatolia organizasyon ekibi olarak çevre ve doğa hassasiyetini ön planda tutuyor, kamp alanlarında ve etaplarda doğaya zarar vermeden ilerliyoruz.” dedi.

TransAnatolia Startında OutdoorFest İle Outdoor Dünyayı Yakından Tanıma Fırsatı

Bu yıl TransAnatolia’nın startı öncesinde farklı bir etkinliğe de imza atıldı. Türkiye’nin en büyük outdoor yaşam ve aktivite festivali olan OutdoorFest, 29-30 Ağustos tarihlerinde Buttim’de düzenlenecek. Kamp, doğa sporları ve deneyim alanlarıyla OutdoorFest, hem yarışmacılar hem de doğaseverler için keyifli anlar sunacak. Festival boyunca yarışmacılar ve Bursalılar, kamp, doğa sporları, deneyim alanları ve marka etkinlikleri ile outdoor atmosferini birlikte yaşayacak.

TransAnatolia’da Motosiklet, 4x4 Otomobil, SSV, Quad ve Kamyonlar için rally ve raid olmak üzere iki ayrı kategoride yarışıyor. Rally’de yarışmacılar zamana karşı yarışırken, raid kategorisinde ise katılımcılar navigasyonla mücadale ediyor.

TransAnatolia; T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu katkılarıyla gerçekleşiyor.