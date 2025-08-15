Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti unvanını almaya hak kazandığını açıkladı.KONYA (İGFA) - Avrupa Bisiklet Federasyonu’nun değerlendirmesi sonucunda verilen bu prestijli unvan, Konya’nın bisiklet altyapısı, organizasyon kapasitesi ve sürdürülebilir ulaşım vizyonunun uluslararası düzeyde takdir edildiğini ortaya koyuyor.

2023 yılında “Dünya Spor Başkenti” unvanıyla adını spor dünyasına yazdıran Konya, bu kez Avrupa çapında bisiklet alanındaki başarısıyla öne çıktı. Şehrin bisiklet dostu kimliğini güçlendiren yatırımlar, geniş bisiklet yolu ağı ve ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyonlar, bu başarıya ulaşılmasında belirleyici oldu.

2026 yılı boyunca hayata geçirilecek projelerle bisiklet kullanımının şehir genelinde daha da yaygınlaştırılması ve Konya’nın dünya çapında örnek bir bisiklet şehri konumunu pekiştirmesi hedefleniyor.

Konya’nın Bisiklet Sporuna Katkıları

Konya, yıllardır bisiklet sporunun Türkiye’deki gelişiminde öncü bir rol üstleniyor. Şehir, Türkiye’nin ilk ve tek olimpik standartlara sahip kapalı bisiklet pisti olan Konya Velodromu ile uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. 2025 yılında düzenlenen UCI Nations Cup’ta kırılan rekorlar, pistin dünya standartlarındaki kalitesini tescilledi.

Konya ayrıca, Türkiye’nin profesyonel bisiklet arenasındaki en önemli takımlarından biri olan Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Bisiklet Takımı ile hem ulusal hem uluslararası yarışlarda büyük başarılara imza attı. Takım, yetiştirdiği sporcularla Türkiye’nin bisiklet branşında dünya sahnesine çıkmasına önemli katkı sağladı.

Bu yatırımlar ve başarılar, Konya’nın yalnızca bir spor kenti değil, bisiklet kültürünün merkezi haline gelmesinde belirleyici rol oynadı.

Federasyon Başkanı Müftüoğlu’ndan Destek Mesajı

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bu önemli gelişmenin yalnızca Konya için değil, tüm Türkiye için tarihi bir adım olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Konya’nın 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti seçilmesi, ülkemizin bisiklet kültürünün ve altyapısının Avrupa standartlarına ulaştığının güçlü bir göstergesidir. Bu unvan, aynı zamanda geleceğe dönük büyük bir sorumluluk demektir. Federasyon olarak, Konya Büyükşehir Belediyesi ile el ele vererek, 2026’yı bisikleti günlük yaşamın doğal bir parçası haline getirecek projelerle taçlandıracağız. Ayrıca, 1–5 Şubat 2026 tarihlerinde Konya’da düzenlenecek UEC Elit Avrupa Pist Şampiyonası ile bu unvanı uluslararası arenada en güçlü şekilde kutlamayı hedefliyoruz.”

Bu süreç, Konya’yı yalnızca Türkiye’nin değil, Avrupa’nın en önemli bisiklet merkezlerinden biri haline getirecek.

Avrupa Bisiklet Başkenti Unvanı Neyi İfade Ediyor?

“Avrupa Bisiklet Başkenti” unvanı, Avrupa Bisiklet Federasyonu tarafından; bisiklet altyapısı, sürdürülebilir ulaşım stratejileri, toplumsal katılım ve uluslararası organizasyon kapasitesi gibi kriterler göz önünde bulundurularak veriliyor. Bu unvanı kazanan şehir, bir yıl boyunca Avrupa’nın bisiklet başkenti olarak tanıtılıyor, uluslararası görünürlüğü artıyor ve bisiklet turizmi açısından çekim merkezi haline geliyor.

2025 yılı için Avrupa Bisiklet Başkenti unvanı İngiltere’nin Manchester şehrine verilmişti.

2024’te bu unvanı kazanan Manchester, örnek bir uygulama süreci yürüttü. Şehir, “Bee Network” adını verdiği ulaşım entegrasyonuyla 1.800 mil bisiklet yolu planladı, 69 topluluk etkinliği düzenledi, bisiklet kullanımını günde 28 binden 82 bine çıkardı ve Tour of Britain gibi büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Ayrıca British Cycling ile genç sporcuların yetişmesine yönelik projeler geliştirdi.

Konya’nın bu unvanı alması, benzer şekilde altyapı yatırımlarını hızlandıracak, uluslararası organizasyon sayısını artıracak ve bisikleti günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getirecek projelerin önünü açacak.