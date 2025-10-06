TBMM Genel Kurulu, 7 Ekim 2025'te Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifini ele alacak. Plaka değişikliği yapanlara 140 bin TL, kırmızı ışık ihlali sonrası kazaya neden olanlara 60 gün belge geri alma, saldırgan sürücülere 180 bin TL ceza gibi sert yaptırımlar geliyor.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 7 Ekim Salı günü haftalık çalışmalarına başlayacak.

TBMM'nin bu haftaki yoğun gündemi, trafik güvenliği ve ekonomik politikalar üzerine önemli kararları şekillendirecek.

Trafik cezalarını artıran Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek. Teklif, trafik güvenliğini artırmak için ağır cezalar ve yeni düzenlemeler içeriyor.

SERT CEZALAR VE YENİ KURALLAR YOLDA

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan gündemine göre görüşülmesi beklenen teklifin ayrıntılarında; tescil plakasını değiştirerek farklı veya okunamaz hale getiren sürücülere 140 bin TL idari para cezası ve 30 gün araç men cezası uygulanması bekleniyor.

Ayrıca yük taşımada 3 bin 500 kg üzeri araçlarda takograf, taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetre kullanımı zorunlu olacak.

Yerleşim yerlerinde hız sınırını 46-55 km/s aşanlara 30 gün, 56-65 km/s aşanlara 60 gün, 66 km/s ve üzeri aşanlara 90 gün sürücü belgesi geri alma cezası verilecek.

Cankurtaran, itfaiye veya orman yangını araçlarına yol vermeyenlere 15 bin TL, yaralı/acil hasta taşıyan araçlara yer açmayanlara 46 bin TL ceza ve 30 gün belge geri alma uygulanacak.

Başka aracı takip eden veya saldırı amacıyla araçtan inen sürücülere 180 bin TL ceza, 60 gün belge geri alma ve 30 gün araç men cezası verilebilecek.

Trafik Kanunu'nda yapılması beklenen değişiklik teklifinde; çevreyi rahatsız edecek gürültü çıkaran araç kullananlara 16 bin TL, kaza yapan kırmızı ışık ihlalcilerine 60 gün belge geri alma ve psikoteknik değerlendirme şartı ve seyir halinde cep telefonu kullananlara 5 bin TL ceza uygulanmasının yanı sıra trafikte yarış düzenleyen sürücülere 46 bin TL ceza ve 2 yıl belge geri alma cezası verilmesi hedeflendi.