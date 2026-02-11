Milas Belediyesi ekipleri yaklaşan Ramazan Ayı öncesinde ilçemiz genelinde bulunan cami bahçelerinde temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'da Milas Belediyesi ekipleri yaklaşan Ramazan Ayı öncesinde ilçemiz genelinde bulunan cami bahçelerinde temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Vatandaşlarımızın daha temiz ve huzurlu bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için hummalı çalıştırmalar gerçekleştiren Milas Belediyesi, temizlik ve bakım seferberliği başlattı.

Ramazan Ayı'na sayılı günler kala harekete geçen Milas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri cami avlularında detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirerek camileri Ramazan Ayı'na hazırlıyor.

Belirlenen program dahilinde ilerleyen ekipler, cami bahçelerindeki yeşil alanların bakımı ve ağaç budama işlemlerini titizlikle yaparak cami avlularındaki bank, masa ve çöp kovalarının da tadilat işlemlerini gerçekleştiriyor.

'RAMAZAN AYI'NIN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM'

Konuyla ilgili açıklama yapan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Ramazan ayının manevi iklimine yakışır bir hazırlık içerisinde olduklarını belirterek şunları söyledi, 'Ramazan ayı, birlik ve beraberliğimizin en güzel yaşandığı dönemdir. Vatandaşlarımızın ibadetlerini gönül rahatlığıyla, tertemiz mekanlarda eda edebilmeleri için ekiplerimiz cami avlularında hummalı çalışmalar gerçekleştiriyor. İlçemizdeki camilerimizi Ramazan'ın ruhuna uygun şekilde pırıl pırıl hale getiriyoruz. Tüm vatandaşlarımıza Ramazan Ayı'nın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum' dedi.