Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, unutulmaya yüz tutan el sanatlarını yaşatmak ve kadınların üretime katılımını desteklemek amacıyla Punch Atölyesi düzenledi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınların bireysel gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Kadın Danışma Merkezi, psikolojik danışmanlığın yanı sıra kadınlara yönelik mesleki ve sosyal destek çalışmalarını çeşitli atölye ve etkinliklerle sürdürüyor.

Merkez bünyesinde her hafta farklı başlıklarda düzenlenen eğitim ve etkinliklerle kadınların hem verimli ve keyifli vakit geçirmeleri hem de gelir elde etmelerine katkı sağlayacak el sanatları becerileri edinmeleri sağlanıyor. Program kapsamında kaneviçeden kolye yapımı, orkide bakımı eğitimi ile Psikojik Danışmanlık ve diyetisyen destek hizmetleri gibi çeşitli etkinlikler yer alıyor.

ÜRETİM VE DESTEK BİR ARADA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi Birim Sorumlusu Havane Üzülen, merkezde kadınlara yönelik çeşitli atölye çalışmalarının yanı sıra psikolojik danışmanlık ve diyetisyen hizmetleri sunulduğunu belirtti.

Kadınların ilgi gösterdiği ve talep ettiği atölyeleri yeniden programa aldıklarını ifade eden Üzülen, punch tekniğinin kırlent ve masa örtüsü gibi birçok üründe kullanılabildiğini, ayrıca ek gelir elde etmek isteyen kadınlar için satış alanlarında da değerlendirilebileceğini söyledi.

Atölye içeriklerinin her hafta değiştiğini dile getiren Üzülen, 'Önümüzdeki hafta seramik atölyesi ile keçeden kulaklık yapımı atölyesinin düzenleyeceğiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'ne tüm kadınları davet ediyoruz' dedi.