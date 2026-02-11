Denizli Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu belediyecilik anlayışı kapsamında hayata geçirdiği online eğitim sistemini, aylık olarak düzenlenecek ücretsiz ödüllü online deneme sınavlarıyla bir üst seviyeye taşıyor.

DENİZLİ (İGFA) - Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve öğrencilerin akademik başarılarını artırmak amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından, online eğitim platformu üzerinden gerçekleştirilecek olan 'Aylık Online Deneme Sınavları' projesi ile öğrencilerin sınav pratiği kazanarak sınav kaygılarını en aza indirmeleri ve akademik gelişim süreçlerinin düzenli bir şekilde izlenmesi hedefleniyor.



DETAYLI ANALİZ VE SÜREKLİ TAKİP



Sistemle ilgili tüm teknik süreçlerin Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleri tarafından yürütüleceği program sayesinde öğrenciler, ders ve konu bazında güçlü oldukları alanlar ile gelişim göstermeleri gereken noktaları profesyonel bir veri analiziyle tespit edebilecekler.

Deneme sınavları sonrasında sunulan detaylı sonuç ekranı ile her öğrenci, doğru ve yanlış analizlerine anlık olarak erişebilecek, genel başarı sıralamasını görebilecek ve aylık performans gelişimini karşılaştırmalı grafikler üzerinden takip edebilecek.