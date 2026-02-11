Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi ve kültürel mirasını korumaya yönelik çalışmalarını Aziz Duran Parkı'nda bulunan Tarihi Çark ve Yel Değirmeni'nde sürdürüyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da Aziz Duran Parkı'nda şehrin simgesi olan, önünde her gün çok sayıda vatandaşın ve turistin fotoğraf çekildiği Tarihi Çark ve Yel Değirmeni, Büyükşehir'in restorasyonuyla yepyeni bir yüze kavuşuyor. yüzde 80'e ulaşılan restorasyon çalışması sonrasında tarihi çarkta uzun yıllar sonra yeniden su akışı sağlanacak.

ASLINA UYGUN ŞEKİLDE:

Parkın simge yapıları arasında yer alan iki noktada yürütülen restorasyon çalışmaları titizlikle devam ediyor. Yıllar içinde deformasyona uğrayan çark ve değirmen, aslına uygun şekilde yenilenerek güvenli ve estetik bir görünüme kavuşturuluyor.

Önünde ve üzerinde her gün yerli, yabancı turistlerin fotoğraf çekildiği, Sakarya'yı anlatan en önemli sembollerden olan iki ayrı yapıdaki restorasyon çalışmaları yüzde 80 seviyesine ulaşıldığı açıklandı.

YILLAR SONRA YENİDEN SU AKACAK

Tarihi Çark'ta söküm işlemi bitti, ahşap taşıyıcıları, mekanik sistemleri ve kule bölümü detaylı şekilde elden geçiriliyor. Restorasyon bittiğinde çarkta yıllar sonra yeniden su akışı sağlanacak.

Çark içindeki Yel Değirmeni'nde ise restorasyon çalışmalarında yüzde 80'e ulaştı. Eskiyen ve risk oluşturan ahşap taşıyıcıların büyük bölümü sökülerek yenileriyle değiştirildi. Yapının ana taşıyıcı unsurları uzun ömürlü olacak şekilde yeniden ele alınıyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın çalışması sonrası Tarihi Çark ve Yel Değirmeni yeniden ziyarete açılacak.