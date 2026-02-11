İzmir Torbalı'da inşaat halindeki bir binada mahsur kalan köpek, hızla yükselen sudan üst katlara sığınarak kurtuldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri köpeği güvenle çıkardı. Ekipler son bir yılda 4 bin 824 hayvanı kurtardı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde, inşaat hâlindeki üç katlı bir binaya sığınan bir köpek, çevresini saran su nedeniyle mahsur kaldı.

Su seviyesinin hızla yükselmesiyle kaçacak yeri kalmayan hayvan, binanın üçüncü katına sığındı. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Zamanla yarışan ekipler, yüksek su seviyesine rağmen dikkatli ve kontrollü bir çalışma yürüttü. Korku ve yalnızlık içinde bekleyen köpeğe kısa sürede ulaşıldı. İlk anda tedirginlik yaşayan hayvan, itfaiyecilerin güven verici yaklaşımı sayesinde sakinleşti. Kucaklanarak güvenli alana çıkarılan köpek yeniden özgürlüğüne kavuştu.

BİR İHBAR, BİR HAYAT DEMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, son bir yılda İzmir genelinde binlerce canlıya umut oldu.

Yalnızca yangınlara müdahale etmeyen ekipler, yardıma ihtiyaç duyan ve sesini duyuramayan hayvanların da imdadına yetişti.

İtfaiye ekipleri, bir yıl içinde toplam 4 bin 824 hayvanı kurtardı. Bu kurtarmaların 3 bin 559'unu kediler, 622'sini kuş ve diğer kanatlılar, 237'sini köpekler, 406'sını ise diğer hayvanlar oluşturdu.

Veriler, her ihbarın bir hayat için ne denli hayati olduğunu bir kez daha ortaya koydu.