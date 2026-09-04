Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) işbirliğinde düzenlenen 5. Bursa Turizm Zirvesi, 8-9 Eylül 2026 tarihlerinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 'Yerel Turizm Kalkınması' temasıyla düzenlenecek zirve, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademi ve sektör temsilcilerini Bursa'da buluşturacak.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın turizm potansiyelini daha etkin değerlendirmek, kentin sahip olduğu değerleri ulusal ve uluslararası ölçekte daha güçlü biçimde tanıtmak ve turizmin yerel kalkınmaya katkısını artırmak amacıyla gerçekleştirilecek zirve, iki gün boyunca kapsamlı bir programa ev sahipliği yapacak. BTSO ile TÜRSAB koordinasyonunda düzenlenen zirve kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenleniyor.

Zirvede, kentlerin turizm yoluyla kalkınması, destinasyon yönetimi, yerel yönetimlerin rolü, destinasyon pazarlaması ve turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik görüş ve deneyimler paylaşılacak.

TURİZMİN GELECEĞİ BURSA'DA KONUŞULACAK

Zirvenin ilk günü 8 Eylül Salı günü açılış töreniyle başlayacak. Program kapsamında 'Yerel Turizm Kalkınması', 'Yerel Yönetimler', 'Avrupa'da Destinasyon Yönetimi' ve 'Destinasyon Yönetimi' başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek. Zirvenin ikinci günü olan 9 Eylül Çarşamba günü ise 'Yerel Kalkınma ile İlgili Bursa'da Yapılanlar ve Yapılması Gerekenler', 'Yerel Kalkınmada Sektör Görüşleri', 'Destinasyon Pazarlaması', 'Yerel Turizm Kalkınmasında Altyapının Önemi' ve 'Yerel Kalkınmada Turizm İhtisas Görüşleri' başlıkları ele alınacak. İki günlük zirve, kapanış töreniyle sona erecek.

'BURSA'NIN TURİZM POTANSİYELİNİ EKONOMİK DEĞERE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ'

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'nın tarih, kültür, doğa, termal kaynaklar ve gastronomi gibi çok güçlü turizm değerlerine sahip olduğunu söyledi. Kentin turizmden aldığı payın artırılması için tüm paydaşların ortak hedefler etrafında buluşmasının büyük önem taşıdığını belirten Başkan Burkay, Bursa Turizm Zirvesi'nin bu anlayışın önemli platformlarından biri olduğunu ifade etti. İbrahim Burkay, 'Bursa, sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası, Uludağ'ı, termal kaynakları, gastronomi değerleri ve alternatif ulaşım imkanlarıyla turizmde mevcut durumundan çok daha yüksek bir potansiyeli barındırıyor. Önceliğimiz bu zenginliği doğru bir stratejiyle ekonomik değere dönüştürmek ve turizm hareketliliğini yılın tamamına yaymak. Bunun yolu da kamu, yerel yönetimler ve sektörümüzün güçlü bir iş birliği içinde hareket etmesinden geçiyor. Bursa Turizm Zirvesi, kentimizin turizm vizyonuna ortak akılla yön verebilmek adına çok değerli bir buluşma zemini oluşturuyor. Bu yıl 'Yerel Turizm Kalkınması' teması altında kentlerimizin kendi değerleri üzerinden nasıl sürdürülebilir bir kalkınma modeli geliştirebileceğini kapsamlı biçimde değerlendireceğiz. Zirvede ortaya çıkacak görüşlerin ve yeni iş birliği imkanlarının Bursa turizminin gelecek hedeflerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.' dedi.

'YEREL DEĞERLERİ GÜÇLÜ DESTİNASYONLARA DÖNÜŞTÜRMELİYİZ'

TÜRSAB Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda BTSO Turizm Konseyi Başkanı Hasan Eker, turizmin oluşturduğu ekonomik hareketliliğin yerelde daha güçlü hissedilmesi için destinasyonların planlı ve bütüncül bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini söyledi. Bursa Turizm Zirvesi'nin sektörün farklı paydaşlarını aynı masa etrafında buluşturması açısından önemli olduğunu belirten Eker, zirvede ortaya çıkacak görüşlerin sektör için yol gösterici olacağını kaydetti. Hasan Eker, 'Turizm artık yalnızca ziyaretçi sayısıyla değerlendirdiğimiz bir sektör değil; istihdamdan gastronomiye, ticaretten kültürel mirasın korunmasına kadar çok geniş bir alanda yerel kalkınmayı destekleyen stratejik bir güç. Bursa bu açıdan Türkiye'nin en zengin destinasyonlarından biri. Kentimizin sahip olduğu değerleri doğru ürünler, güçlü tanıtım çalışmaları ve etkili destinasyon yönetimiyle daha görünür hale getirmemiz gerekiyor. Zirvemizde yerel kalkınmadan destinasyon pazarlamasına, altyapıdan farklı turizm ihtisas alanlarına kadar sektörümüzün temel gündemlerini değerlendireceğiz. Sektör temsilcilerimizin yanı sıra kamu, yerel yönetimler, akademi ve sivil toplum kuruluşlarının aynı platformda görüşlerini paylaşması son derece kıymetli. Bursa Turizm Zirvesi'nin kentimizin turizm hedefleri için yeni fikirlerin ve kalıcı iş birliklerinin gelişmesine zemin hazırlayacağına inanıyorum.' diye konuştu.

TURİZMİN TÜM PAYDAŞLARI AYNI ÇATI ALTINDA

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek 5. Bursa Turizm Zirvesi'nde iki gün boyunca yerel kalkınma ve destinasyon yönetiminden pazarlama ve altyapıya kadar turizm sektörünün geleceğini yakından ilgilendiren başlıklar değerlendirilecek. Katılımın ücretsiz olduğu zirve, sektör profesyonellerinin yanı sıra turizm alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların temsilcilerine de açık olacak.