Osmangazi Belediyesi'nin yaz akşamlarını çocuklar için eğlenceye dönüştüren 'Osmangazi'de Yaz Film Gösterimleri', Soğukkuyu Mahallesi'nde yoğun katılımla gerçekleşti. Soğukkuyu Parkı'nı dolduran çocuklar, patlamış mısır eşliğinde açık havada sinema keyfi yaşadı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından çocukların yaz akşamlarını eğlenceli ve keyifli etkinliklerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen 'Osmangazi'de Yaz Film Gösterimleri' devam ediyor. İlçenin farklı mahallelerinde gerçekleştirilen açık hava sinema gösterimlerinin yeni durağı Soğukkuyu Mahallesi oldu. Soğukkuyu Parkı'nda gerçekleştirilen film gösterimine çocuklar başta olmak üzere mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Gösterimin başlamasıyla birlikte dikkatlerini perdeye veren çocuklar, filmi büyük bir ilgiyle takip etti. Aileleriyle birlikte parka gelen çocuklar, arkadaşlarıyla bir arada olmanın ve açık havada sinema izlemenin mutluluğunu yaşadı. Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Bakır Taşer ve Soğukkuyu Mahalle Muhtarı Ali Taştan, film gösterimine katılan çocuklara patlamış mısır ikram etti. Parkı dolduran çocuklar, açık havada film izlemenin keyfini yaşarken, etkinlik boyunca renkli görüntüler oluşturdu.

EĞLENCE DOLU ANLAR YAŞADILAR

Film gösterimini büyük bir beğeniyle takip eden çocuklar, kendilerine böyle bir etkinlik imkanı sunulduğu için duydukları memnuniyeti dile getirdi. Filmi çok beğendiklerini ve çok keyifli bir akşam geçirdiklerini söyleyen çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte açık havada film izlemenin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti. Çocuklar, düzenlenen etkinlik dolayısıyla Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.