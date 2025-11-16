Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Köşkü, Çal Mağarası, Kızlar Manastırı ve Şehir Müzesi 2025 yılında yüz binlerce kişiyi ağırladı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Köşkü, Kızlar Manastırı, Çal Mağarası ve Şehir Müzesi 2025 yılı içerisinde ziyaretçi akınına uğradı. Atatürk Köşkü 304 bin 579 ziyaretçiyi ağırlarken, Kızlar Manastırı'nı 19 bin 986 kişi gezdi. Doğal güzellikleriyle öne çıkan Çal Mağarası'nı 153 bin 961 kişi ziyaret ederken, Şehir Müzesi ise 21 bin 962 kişi tarafından ilgi gördü.

HER YIL YÜZ BİNLERCE KİŞİYİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Her yıl şehrimizde yüz binlerce kişiyi misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Turizm destinasyonlarımız, Trabzon'un kültürel ve doğal değerlerini yansıtan en önemli merkezlerdir. Şehrimizde turizmin sürdürülebilirliğini güçlendirmek ve daha ileri taşımak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Amacımız; vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin huzurlu, güvenli ve keyifli bir ortamda zaman geçirmesini sağlamak.'