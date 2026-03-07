Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan 'Çınarlı Kentin Kadınları' sergisi, kentin tarihinde iz bırakan 30 kadının hikayesini gözler önüne serdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan sergi, Merinos Müze Galeri Alanı'nda ziyarete açıldı. Grafik Tasarımcı Tülay Palaz'ın 'Çınarlı Kentin Kadınları' illüstrasyon sergisiyle, Bursa'nın köklü çınarlarının gölgesinde yeşeren, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bu kenti ilmek ilmek dokuyan kadınların dünyasına kapı aralandı. Çalışmaları, fedakârlıkları ve zarafetleriyle kentin gelişimine katkı sağlayan kadınların hikâyeleri, sergide sanatın diliyle yeniden hayat buldu. Sergi 6 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilecek.





Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de sergiyi gezerek eserleri tek tek yakından inceledi. Bursa'nın kültür, sanat, edebiyat, tarihi gibi birçok yönüyle güçlü bir kent olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, bunların sağlayan insan yapısına da sahip olduğunu belirtti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle açılan sergide iz bırakan 30 kadını andıklarını ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, 'Bursa'da doğan, eğitim hayatını sürdüren, kentte bir eseri olan 30 kadını tanıma fırsatı buluyoruz. Bursa'ya ve ülkeye katkı sağlamış insanları anmayı ve Bursalılarla paylaşmayı sorumluluk olarak hissettik. Tüm halkımızı 'Çınarlı Kentin Kadınları' sergini ziyaret etmeye bekliyoruz' dedi.