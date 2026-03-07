Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin 9'uncu yılını tamamlayan sıfır atık projesi Çevreci Komşu Kart'ta Şubat ayının geri dönüşüm şampiyonu Meltem Mahallesi oldu. 10 bin 102 kilogram atık toplayarak ilk sıraya yerleşen mahalleyi Konuksever ve Varlık mahalleleri takip etti.

ANTALYA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık' projesinin temelini oluşturan Çevreci Komşu Kart, Muratpaşa Belediyesi tarafından Nisan 2016'da iki mahallede pilot uygulama olarak başlatıldı. Elde edilen başarının ardından proje kısa sürede tüm ilçeye yayıldı.

70 BİN KİLOGRAM ATIK, 82 BİN LİRA KAZANÇ

Şubat ayında cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan 70 bin 108 kilogram ambalaj atığı ilçe sakinlerinin evlerinden toplandı. Atıklarını çöpe atmak yerine biriktiren Muratpaşalılar, bu sayede toplam 82 bin 543 lira gelir elde etti.

MAHALLE SIRALAMASI DEĞİŞTİ

Şubat ayında geri dönüşüme en fazla katkı sağlayan mahalle sıralamasında değişiklik yaşandı. 10 bin 102 kilogram atıkla Meltem Mahallesi zirveye yükselirken, sık sık şampiyon olan Konuksever Mahallesi bu ay 6 bin 12 kilogramla ikinci sırada yer aldı. Varlık Mahallesi 4 bin 861 kilogramla üçüncü, Yeşilbahçe Mahallesi ise 4 bin 763 kilogramla dördüncü oldu.

ÇEVRECİ KOMŞU KART NASIL ÇALIŞIYOR?

Kaynağında ayrıştırılan atıklar belediye ekipleri tarafından evlerden belirli bir ücret karşılığında toplanıyor. Toplanan atıkların bedeli, ilçe sakinlerinin Çevreci Komşu Kartlarına yatırılıyor. Para kart özelliği taşıyan kart, Türkiye genelinde alışverişlerde ve online ödemelerde kullanılabiliyor; ayrıca biriken bakiyeler tüm bankamatiklerden nakit olarak çekilebiliyor.