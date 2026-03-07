Bursa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği (BURSİVDER) tarafından Atapark Balo ve Davet Salonu'nda düzenlenen geleneksel iftar programına Bursa'da yaşayan Sivaslılar ve Bursa protokolü katıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği, geleneksel iftar programına TBMM AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Sivas Platformu Başkanı ve İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Mustafa Yavuz, Refik Özen, Emel Gözükaradurmaz ve Selçuk Türkoğlu, Sivas Milletvekili Rukiye Toy, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Adalet Komisyonu Başkanı Abdülkadir Şahin, Bursa Bölge Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek, Bursa Bölge Adliyesi Daire Başkanı Ömer Gülmüş, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli, VakıfBank Bölge Müdürü Necmettin Şimşek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Bursa'da yaşayan Sivaslılar katıldı.

Bursa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Üzeyir Dal, iftarda yaptığı konuşmada, 'Ramazan ayı; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği mübarek zamanlardan biridir. Bu müstesna ayın manevi atmosferinde bir araya gelmek, sadece bir iftar sofrasını paylaşmak değil; aynı zamanda kültürümüzü, hemşehrilik bağlarımızı ve dayanışma ruhumuzu canlı tutmanın da en güzel vesilelerinden biridir. Aynı sofrada buluşmak, aynı duaya amin demek ve aynı muhabbeti paylaşmak; gönüller arasındaki bağı daha da kuvvetlendirmektedir.

Peygamber Efendimizin 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.' hadis-i şerifinin bilinciyle aynı sofrada buluşarak; birliğimizi, hemşehrilik hukukumuzu ve kardeşliğimizi bir kez daha güçlendirdik. Bu güzel birliktelik bizlere; ortak değerler etrafında kenetlenmenin, dayanışmanın ve birbirimize sahip çıkmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Bursa'da yaşayan Sivaslı hemşehrilerimizin kültürünü, dayanışmasını ve birlik ruhunu yaşatmayı gaye edinen derneğimiz; düzenlediği bu tür programlarla sadece bir iftar sofrası kurmakla kalmamakta, aynı zamanda gönüller arasında köprüler kurmakta, dostlukları pekiştirmekte ve gelecek nesillere güçlü bir kardeşlik mirası bırakmayı hedeflemektedir. Bu birlik ve dayanışma ruhunun nesilden nesile aktarılması, hemşehrilik bağlarımızın güçlenmesi ve toplumsal kardeşliğimizin pekişmesi en büyük temennimizdir.

Bu vesileyle davetimize icabet ederek soframızı onurlandıran tüm kıymetli misafirlerimize, hemşehrilerimize, destekleriyle programımıza katkı sunan kişi ve kurumlara ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz.

Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, muhabbetimizi artırsın, kardeşliğimizi güçlendirsin. Ramazan ayının rahmeti, bereketi ve mağfireti ülkemizin, milletimizin ve tüm İslam âleminin üzerine olsun.' dedi.