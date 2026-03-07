Akademik oda başkanları ve yöneticileriyle bir araya gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede yürütülen çalışmalar ve projelerinin temelinde ortak akıl olduğunu ifade etti.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Harita ve Kadastro Mühendisleri Bursa Şube Başkanı Faruk Çolak, Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı Cenk Köklü, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Serdar Atilla, Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu ve yöneticilerini ağırladı. Yıldırım'daki 7 yıllık hizmet süreci boyunca, 'Yerinde ve birlikte yönetim' anlayışı ile hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, 'Birlik, beraberlik işin besmelesidir. Bu düşünceyle her zaman istişareye önem verdik. Bir projeye başlamadan önce bölge sakinleriyle görüşüyor, onların görüş ve taleplerini alıyor, hemşerilerimizden aldığımız geri dönüşler ile hazırladığımız yol haritasını; kanaat önderleri ve şehir dinamikleriyle belirliyor, bunun şehrimize katacağı değer ve etkilerle ilgili akademik odalarımızın ve ilgili kurumların görüşüne başvuruyor ve süreci bu şekilde yürütüyoruz. Başarımızın temelinde bu istişare kültürü yer alıyor' dedi.

İŞ BİRLİĞİMİZ ARTARAK SÜRECEK

Yıldırım'ın en önemli gündeminin kentsel dönüşüm olduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Bugün geldiğimiz noktada bu alanda Bursa'nın en tecrübeli, örnek gösterilen kurumuyuz. Bu başarımızın merkezinde ise gönüllülük esası ve ortak akıl yer alıyor. Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi ve Peyzaj Mimarları Odası iş birliğinde hayata geçirdiğimiz, 'Bursa Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Tarihi Aksı Canlandırma Projesi' ortak akıl vizyonumuzun en güzel yansımalarından birisi olarak devam ediyor. Başta kentsel dönüşüm çalışmalarımız olmak üzere sürekli temas halinde olduğumuz Harita ve Kadastro Mühendisleri, Şehir Plancıları İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar odalarımız ile önemli istişarelerde bulunduk. İş birliğimiz bundan sonraki süreçte de artarak devam edecek. Gösterdikleri nazik ziyaret ve iş birliği için Harita ve Kadastro Mühendisleri Bursa Şube Başkanımız Faruk Çolak, Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanımız Cenk Köklü, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanımız Serdar Atilla, Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanımız Şirin Rodoplu ve yönetimlerine teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı. Oda başkanları da Yıldırım'da yürütülen süreçlerin şeffaf ve istişare ile yürütülmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.