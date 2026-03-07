İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sivrisinek başta olmak üzere hastalık taşıyan vektörlerle mücadeleyi modern yöntemlerle sürdürüyor. 30 ilçede görev yapan 27 ekip, dron ve amfibik araç destekli uygulamalarla 254 bin noktada yılın 12 ayı aralıksız ilaçlama ve kontrol çalışması yürütüyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, halk sağlığını korumanın yanı sıra çevreyi gözeterek vektörlerle mücadelede günümüz teknolojilerinden yararlanıyor. Dron, amfibik araç destekli uygulamalar ve biyolojik ürünlerle süren çalışmalar, 30 ilçede görev yapan 27 ayrı ekip tarafından yürütülüyor. Ekipler, yalnızca yaz aylarında değil, kış dönemini de kapsayacak şekilde yılın 12 ayı aralıksız sahada görev yapıyor.

254 bin noktada aktif ilaçlama

Kent genelinde kayıt altına alınan 254 bin noktada düzenli kontrol ve ilaçlama çalışmaları yürütülüyor. Özellikle ulaşılması güç alanlarda teknolojik çözümler devreye alınıyor. Bu kapsamda geniş araziler ve sulak alanların yanı sıra, uçuş engeli bulunmayan ve özel izin alınmış alanlarda dron destekli ilaçlama uygulamaları gerçekleştiriliyor. 40 litrelik dron sistemleriyle yapılan uygulamalarda hem granül hem de sıvı formülasyonda biyolojik ürünler kullanılıyor. Böylece daha hızlı ve etkili bir mücadele sağlanırken, çevreye duyarlı bir yöntem tercih ediliyor.

Tüm zararlılarla mücadele

Sivrisineklerle mücadele yalnızca tek bir türle sınırlı kalmıyor. Büyükşehir ekipleri, karasinek, kemirgen ve diğer vektör türlerine karşı da planlı ve kapsamlı çalışmalar yürütüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Vektör Mücadele Birimi Foça Ekip Sorumlusu Çevre Mühendisi Ersin Harman, iklim değişikliği nedeniyle vektörlerin daha fazla üreme alanı bulabildiğini ifade ederek, ekiplerin bu nedenle sürekli sahada olduğunu vurguladı. Çalışmalarda teknolojiyi de aktif biçimde kullandıklarını belirten Harman, 'Geniş arazilerde ve büyük sulak alanlarda dron teknolojisinden yararlanıyoruz' dedi.

Destek çağrısı

Yurttaşların da mücadeleye destek olmasının önemine değinen Harman, açık alanlarda biriken suların, bahçelerdeki kovaların, foseptiklerin ve kullanılmayan havuzların sivrisineklerin üremesi için uygun ortam oluşturduğunu hatırlattı. Harman, toplum ve çevre sağlığını korumak amacıyla ilaçlama ve kontrol çalışmalarını yılın 12 ayı titizlikle sürdürdüklerini sözlerine ekledi.