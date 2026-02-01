Trabzon'da düzenlenen U23 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Trabzon Büyükşehir Belediye sporcularından Beyza Nur Akkuş ve Sevim Akbaş Türkiye şampiyonu olurken, Elif Şevval Kurt ise Türkiye ikinciliği elde etti.

TRABZON (İGFA) - Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 25-31 Ocak tarihleri arasında Trabzon'da düzenlenen U23 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Trabzon Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcuları önemli başarılara imza attı.

Şampiyonada Trabzon Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcularından 65 kilogram kategorisinde Beyza Nur Akkuş ve 59 kilogram kategorisinde Sevim Akbaş Türkiye birincisi olurken, 68 kilogram kategorisinde Elif Şevval Kurt ise Türkiye ikinciliği elde etti.

Öte yandan şampiyona kapsamında verilen 'Türkiye'nin En Centilmen Sporcusu' ödülüne, Olimpiyat Şampiyonu ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün takdiriyle Trabzon Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Beyza Nur Akkuş layık görüldü.

BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden açıklamada, 'Trabzon'da düzenlenen U23 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda önemli başarılara imza atmıştır. Sırbistan'da gerçekleştirilecek U23 Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde düzenlenen organizasyonda elde edilen dereceler, sporcularımızın uluslararası şampiyona öncesi hazırlıklarının ne denli güçlü olduğunu bir kez daha göstermiştir. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak, altyapıdan elit seviyeye kadar spora ve sporcuya verdiğimiz desteğin meyvelerini almaktan büyük gurur duyuyor; ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz' denildi.