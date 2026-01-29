Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında düzenlenen Trabzon Müzik ve Halkoyunları Derneği konseri, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Trabzon Müzik ve Halkoyunları Derneği konseri, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Seçkin eserlerinin seslendirildiği gecede, koro performansı izleyicilerden büyük beğeni topladı. Program sonunda, koro şefi ve aynı zamanda Trabzon Müzik ve Halkoyunları Derneği Başkanı Hüseyin Şılbır'a emekleri dolayısıyla çiçek takdim edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kültür ve sanatın toplumun her kesimine ulaşmasının hedeflendiği vurgulanarak, 'Şehrimizin kültürel değerlerini yaşatmak ve sanatseverlerle buluşturmak amacıyla yıl boyunca konser, sergi, tiyatro ve farklı sanat etkinliklerimiz devam edecek' denildi.