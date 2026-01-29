TÜRSAB Güney Marmara, KKTC'de turizm info programı düzenliyor. 4 gece 5 gün sürecek etkinlikte, acente temsilcileri Kıbrıs otellerini yerinde inceleyecek. Program sonrası Bulgaristan, Mısır ve Azerbaycan'da benzer organizasyonlar planlanıyor.

Ömer AYDOĞDU - gazeteabc / BURSA (İGFA) - TÜRSAB Güney Marmara BTK, turizm sektörüne yönelik yeni bir organizasyona imza atıyor.

Yüzlerce seyahat acentesi temsilcisi ve turizm profesyonelinin katılımıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kapsamlı bir turizm info programı düzenlenecek.

TÜRSAB Güney Marmara BTK ile Puzzle Travel iş birliğinde gerçekleştirilecek program, 4 gece 5 gün sürecek. Organizasyon kapsamında katılımcılar, Kıbrıs'taki otelleri yerinde inceleyerek tesislerin hizmet altyapısı, konaklama konseptleri ve destinasyon olanakları hakkında doğrudan bilgi edinecek.

Program kapsamında uçak bileti hariç olmak üzere tüm maliyetler organizasyon tarafından karşılanacak. Konaklama, yeme-içme, transferler ve program dahilindeki organizasyon giderlerinin sponsor firmalar aracılığıyla karşılanacağı bildirildi.

TÜRSAB'ın son genel kurulunda göreve gelen Engin Balta başkanlığındaki TÜRSAB Güney Marmara BTK yönetimi, göreve başlamasının ardından birçok projeyi gündemine almıştı. Kıbrıs'ta düzenlenecek bu organizasyon, planlanan info programlarının ilki olarak dikkat çekiyor.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Kıbrıs programının ardından Bulgaristan, Mısır ve Azerbaycan'da da benzer turizm info organizasyonlarının hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu çalışmalarla, seyahat acentelerinin uluslararası destinasyonlara yönelik bilgi birikiminin ve satış kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

KIBRIS TURİZMİ ÖNE ÇIKIYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yılın büyük bölümünde güneşli iklimi, uzun sahilleri ve gelişmiş otel altyapısıyla Türk turizmi açısından önemli bir destinasyon konumunda bulunuyor. Özellikle her şey dahil oteller, kongre ve toplantı turizmi, casino turizmi ve spor kampları, Kıbrıs'ı dört mevsim tercih edilen bir merkez hâline getiriyor.

Türkiye'den vizesiz seyahat imkânı, kısa uçuş süresi ve kültürel yakınlık da Kıbrıs'ı seyahat acenteleri açısından satış potansiyeli yüksek destinasyonlar arasında öne çıkarıyor. Düzenlenecek info programıyla birlikte, acentelerin bölgeyi daha yakından tanıması ve ürün çeşitliliğini artırması amaçlanıyor.