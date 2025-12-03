Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nin, 2025 Yılı Revize Yatırım Programı'na alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere destek veren herkese teşekkür eden Başkan Genç, 'İnşallah 2026 yılında ilk kazmayı vuracağız' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Gün gün takip edeceğim' dediği Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2025 Revize Yatırım Programı'na alındığını duyurdu.

EN KISA SÜREDE İHALE EDİLECEK

Başkan Genç şunları söyledi: 'Göreve başlamamızın 20. gününde 24 Nisan 2024 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile Trabzon Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Hattı protokolünü imzalamıştık. 12 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı Yatırım Programı'na alınarak uygulama projeleri sürecine başlanılmış ve 15 Ağustos 2025 tarihinde çalışmalar tamamlanmıştı. 'Gün gün takip edeceğim' diyerek yola çıktığımız, şehrimize hem yeni bir vizyon katacak hem de şehir içi ulaşıma önemli bir katkı sağlayacak olan Trabzon Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nde bugün yeni bir aşamaya geldik. Trabzon Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nin 16.2 kilometrelik birinci etabının yapımı (Şehir Hastanesi-Havalimanı arası) Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2025 Revize Yatırım Programı'na alınmıştır. Trabzon Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi ihaleye hazır hale gelmiştir. Mümkün olan en kısa sürede ihalesi yapılarak yapımına başlanacaktır. İnşallah 2026 başında ilk kazmayı vuracağız. Trabzon'umuza hayırlı olsun.'

TEŞEKKÜR ETTİ

Şehri geleceğe taşıyacak bu önemli projede emeği geçenleri unutmanın mümkün olmadığını da vurgulayan Başkan Genç, 'Başta hizmetlerimizin banisi, hizmet, eser ve gönül belediyeciliğinin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu sürecin en büyük destek ve takipçisi olan şehrimizin evladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel'e, Milletvekillerimiz Sayın Adil Karaismailoğlu, Sayın Mustafa Şen, Sayın Yılmaz Büyükaydın ve Sayın Vehbi Koç'a, AK Parti İl Başkanımız Sayın Sezgin Mumcu'ya ve AK kadrolara, projeyi bizim gibi her aşamasında sahiplenen Altyapı Yatırımları Genel Müdürümüz Sayın Dr. Yalçın Eyigün ve kıymetli ekibine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün ve Büyükşehir Belediyemizin tüm yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum' dedi.