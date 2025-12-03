Denizli Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi'nde geniş katılımlı bir farkındalık programı gerçekleştirdi.

DENİZLİ (İGFA) - Fuaye alanındaki etkinliklerle başlayan programda Parmak İzi tablo etkinliği ile 'Engelsiz Denizli' temalı dev tabloya katılımcılar kendi renkleriyle iz bıraktı.

Engelli öğrencilerin resim sergisi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Ayrıca konferans salonundaki her bir sandalyeye, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun engelli bireylere ve ailelerine özel olarak yazdığı mektuplar bırakıldı.

Konferans salonundaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın Türk İşaret Dili (TİD) çevirisiyle başladı. Kurum Koordinatörü Burcu Sabiha Bilik günün anlamına ilişkin konuşmasını yaparken, Güzin Demiröz Karul, Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi'nin misyonu, vizyonu ve hizmetlerini anlattı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise, konuşmasında hem duygusal anlar yaşadı, hem de belediyenin mevcut ve yeni projelerini kamuoyuyla paylaştı. Konuşmasına duygusal bir giriş yaparak başlayan Başkan Çavuşoğlu, engelli bireylerin ve ailelerinin toplumun en güçlü dayanışma örneklerini sergilediğini belirtti.





'4 AYDA 600 VATANDAŞA HİZMET VERDİK'



23 Ağustos'ta açılan Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi'nin kısa sürede geniş bir kitleye ulaştığını belirten Başkan Çavuşoğlu, 'Bugün içinde bulunduğumuz tesisimizi 23 Ağustos'ta açtık. O günden bu yana şehrimizin insanlarının mutluluklarına ortak olmak için çaba gösteriyoruz. Tesisimizde hemen hemen ulaşabileceğiniz her imkan var. Bugüne kadar 4 ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 600 vatandaşımıza hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz' dedi. Şehirde işaret dili farkındalığının ve kullanımının arttığını vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, 'İşaret dili noktasında, artık şehrimizde insanların sorunlarla karşılaşmadığı bir düzeni birlikte yarattık. Engelli bireylerimize yönelik merkezimizde aklınıza gelebilecek her türlü hizmeti veriyoruz. Sadece burada değil, Denizli'nin neresinde olursa olsun engelsiz bir yaşam sunma çabamız sürüyor' ifadelerini kullandı.





BÜYÜKŞEHİR HER ZAMAN ENGELLİLERİN YANINDA



Engelli bireylerin ve özel gereksinimli vatandaşların güvenliği için yeni projeler geliştirdiklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, özellikle takip cihazı desteğine dikkat çekerek, 'Destekleyici cihazlar konusunda yeni bir uygulama başlattık. 'Bizimle Yalnız Değilsiniz' projesiyle Alzheimer'dan demansa, otizmden down sendromuna kadar birçok durumda kaybolma riskine karşı takip cihazı desteği sağlıyoruz' dedi. Engelli bireylerin ihtiyaç duyduğu her türlü ekipmanın belediye tarafından temin edildiğini belirten Başkan Çavuşoğlu, 'Akülü araçtan tekerlekli sandalyeye, beyaz bastondan diğer tüm yardımcı cihazlara kadar her türlü ekipmanı sağlıyoruz; bu bizim görevimiz' dedi. Evde bakım, sağlık ve evde tadilat hizmetlerinde ise engelli yurttaşlara yönelik pozitif ayrımcılık içerisinde olduklarını ifade etti.



ULAŞIMDA ERİŞİLEBİLİRLİĞİ ARTIRACAK PROJELER HAYATA GEÇİYOR



Engelli bireylerin günlük yaşama erişiminde ulaşım kolaylıklarının artırıldığını belirten Başkan Çavuşoğlu, 'Yüzde 50 ve üzeri engeli bulunan bireylerin ailelerini ücretsiz taşıyoruz. Belediyemize ait otoparklarda 4 saat ücretsiz kullanım imkânı sunuyoruz. Ulaşımda erişilebilirlik için yeni yazılımlar geliştiriyoruz. Çok yakında görme engelli vatandaşlarımız, otobüslerde sesli uyarı sistemiyle duraklarını takip edebilecek' diye konuştu.



'BU ŞEHRİN KAYNAKLARINI ADİL ŞEKİLDE PAYLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'



Toplumsal adalet ve eşit hizmet vurgusu yapan Başkan Çavuşoğlu, 'Bu şehir hepimize ait. Kaynaklarını en adil ve en hakkaniyetli şekilde kullanmak zorundayız. Her dezavantajlı grubun yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.' Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi'nin kapasitesine değinen Başkan Çavuşoğlu konuşmasını şu sözlerle tamamladı, 'Merkezimizde her gün yaklaşık 130 engelli bireyin aynı anda hizmet aldığı bir yapı oluşturduk. Bu imkânlardan haberi olmayan varsa, sizlerin aracılığıyla ulaşmasını istiyorum. Denizli'nin her noktasındaki vatandaşlarımız burayı kullanabilsin. Bu anlamda katkı koyan herkese teşekkür ederim.'



ÖĞRENCİLER MUHTEŞEM BİR GÖSTERİ SUNDU



Konuşmaların ardından, etkinlikte engelli öğrenciler hazırladıkları performanslarıyla sahne alırken, katılımcılardan büyük alkış aldı. Program, tüm katılımcıların Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi önünde gerçekleştirdiği renkli balon uçurma etkinliği ile son buldu.