Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi'ndeki alt geçitte bakım, onarım ve boya çalışmaları yaparak geçidi daha güvenli ve estetik hale getirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı Tesisler Şube Müdürlüğü'ne bağlı A Takımı ekipleri, Kocaeli genelinde girilmedik yer bırakmıyor. Bu kapsamda Gebze Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi'ndeki alt geçitte kapsamlı bir bakım çalışması yapıldı.

Yapılan çalışmalarda alt geçidin duvar ve tavan yüzeylerinde meydana gelen çatlaklar, dökülmeler ve yüzey bozulmaları onarıldı. Ardından yapılan boya uygulamalarıyla geçidin hem daha aydınlık hem de daha düzenli bir görünüme kavuşması sağlandı. Ayrıca duvarlardaki yazılar da temizlendi.

ŞEHİR ESTETİĞİ GÜÇLENDİRİLİYOR

Yoğun şekilde kullanılan alt geçitte tamamlanan çalışmalarla yayalar için güvenli ve konforlu bir geçiş ortamı oluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde alt ve üst geçitler başta olmak üzere kamuya açık alanlarda bakım ve yenileme çalışmalarını planlı bir şekilde sürdürerek, şehir estetiğini güçlendirmeye ve ulaşım altyapısını daha güvenli hale getirmeye devam ediyor.