Bursa'da konforlu, güvenli ve kesintisiz ulaşımı sağlamak amacıyla kent genelinde yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi'ndeki Atlıçayır Bulvarı'nda yol yapım ve asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesinin yeni yerleşim bölgelerinde de yol yapım işlemlerine devam ediyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 3 bin metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 30 Ağustos Zafer Mahallesi Atlıçayır Bulvarı'nda da çalışmalar aralıksız yürütülüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ulaşım Dairesi Başkanı Rüştü Şanlı ve ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı. 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nin birçok noktasında çalışmaları aynı anda yürüttüklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, ulaşıma öncelik verdiklerini ve trafik sorununu en aza indirmek için mesai harcadıklarını belirtti. Çalışmaları bilimin ışığında sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, 'Yaptığımız uygulamalarla konforlu ulaşımı sağlayacağımıza ve vatandaşlarımızın memnun kalacağına inanıyoruz' dedi.

'ULAŞIMI ÖNEMSİYORUZ'

Atlıçayır Bulvarı'nda bir taraftan kazı, bir taraftan dolgu yapıldığını hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, kanalizasyon, içme suyu, UEDAŞ, doğalgaz gibi altyapıların da hemen işleme başlamasının sağlandığını ifade etti. Altyapının ardından tretuvar ve asfaltlamanın yapılacağını anlatan Başkan Mustafa Bozbey, 'Atlıçayır Bulvarı'nı en kısa zamanda konforlu, insanların bir yerden bir yere giderken keyif alacağı hale dönüştüreceğiz. Ulaşımı önemsiyoruz. Çözüm üretmeye devam ediyoruz. Çalışmalara sabır gösteren vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum' diye konuştu.

30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban ise, yolun bitmesiyle trafiğin de rahatlayacağını ifade etti. Hem 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nin hem de civar mahallelerin rahat bir nefes alacağını söyleyen Özçoban, hizmetlerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.