İzmit Belediyesi yetkilileri Şahinler Mahallesi'ni ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi; tarımsal destekler hakkında bilgi verildi, mahalle sakinlerinin talepleri dinlendi.

KOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediyesi, kırsal mahallelerde üreticilerle doğrudan temas kurmaya devam ediyor. İnanç Masası Başkanı İsmet Kanık, Köy Hizmet Masası sorumluları Ali Filiz, Turgay Oruç ve İsmail Akdeniz ile İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü İsmet Kuntaş Şahinler Mahallesi'ni ziyaret ederek bölge sakinleriyle bir araya geldi.

Şahinler Mahalle Muhtarı Adem Acar tarafından karşılanan belediye heyeti, ziyarette üreticilere sağlanan ve planlanan destekler hakkında bilgi verdi. Görüşmede mahalle sakinlerinin talep ve önerileri de dinlenerek karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Ziyarette konuşan İnanç Masası Başkanı İsmet Kanık, kırsal kalkınmaya büyük önem verdiklerini belirterek, 'Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızla birebir görüşerek talep ve isteklerini almak istiyoruz. Tarımı çok önemsiyoruz. Ziraat mühendisi arkadaşlarımız toprak analizleri yapıyor. Hayvan sağlığı konusunda da destek olmaya devam ediyoruz. Bizleri misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz' dedi.

'ÜRETİCİLERİMİZE DESTEK OLMAK İSTİYORUZ'

Kırsal Hizmetler Müdürü İsmet Kuntaş ise belediyenin tarımsal destek çalışmalarına dikkat çekerek, 'Tarımsal faaliyetler konusunda sizlere destek olmak istiyoruz. Hedefimiz kırsal alandaki vatandaşlarımıza örnek hizmetler sunmak, alternatif ürünler geliştirmek ve fayda sağlamak. Toprak analizlerimizi sürdürüyoruz. Bu çalışmalar sayesinde hangi gübre ve ilacın kullanılacağı, hangi ürünün yetiştirilebileceği gibi sorulara bilimsel yanıtlar bulacağız' ifadelerini kullandı.