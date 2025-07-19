Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Yalıncak plajında düzenlenen Plaj Voleybolu Turnuvası 30’dan fazla takımın katılımı ile başladı. Turnuvaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Yalıncak plajında plaj voleybolu heyecanına ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Plaj Voleybolu Turnuvası 30’dan fazla takımın katılımı ile başladı. Bu ve benzeri organizasyonlarla vatandaşların yaz mevsimini en güzel şekilde geçirmesi, sporun teşvik edilmesi ve amatör sporun desteklenmesi amaçlanıyor. Plaj voleybolu turnuvasına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

VATANDAŞLAR SPORA TEŞVİK EDİLİYOR

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızı sporla buluşturmak için çalışmalarımız sürüyor. Etkinliklerimiz ile vatandaşlarımızın günlük yaşamın getirdiği stresten ve yorgunluktan uzaklaşmalarını, sağlıklı bir yaşam sürmelerini amaçlıyoruz. Spor alanında çalışmalarımız ve desteklerimiz devam edecek. Spor şehri Trabzon’umuzu daha ileriye taşıyacağız” denildi.