Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarını desteklemeye yönelik projeleriyle, her yaş grubuna hitap etmeyi sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Toroslar Spor Park’ta “7’den 70’e Yüzme Kursu” veriliyor.MERSİN (İGFA) - Haziran ayında okulların kapanmasıyla birlikte başlayan ücretsiz kurslar, Eylül ayının ilk haftasına kadar devam edecek. 2 haftalık periyotlar halinde planlanan eğitimler, toplam 5 kur şeklinde gerçekleştiriliyor. Kurs süresince haftanın 4 günü yapılan 50 dakikalık derslerle temel yüzme eğitimi veriliyor. Her gün 6 seans düzenlenirken, her seansta yaklaşık 60 kursiyer eğitim alıyor.

Katılımcılar yaş grubu ve seviyelerine göre ayrılarak, alanında uzman 4 antrenör eşliğinde eğitim görüyor. Kurslarda yüzme sporunun temel becerileri kazandırılırken; psikomotor gelişim, zihinsel aktivite ve genel beden sağlığı da destekleniyor.

Batuk: “Yüzme kursu eğitiminde bir günde 360 kursiyere ulaşıyoruz”

Toroslar Spor Park Koordinatörü Mine Batuk, yüzme kurslarının Haziran ayında okulların yaz tatiline girmesiyle başlayıp, Eylül ayının ilk haftasına kadar devam edeceğini belirterek, “7’den 70’e tüm yaş gruplarına, toplam 2 haftalık 5 kurdan oluşan bir eğitim veriyoruz. Uzman antrenörler eşliğinde verilen dersler, haftanın 4 günü 50’şer dakika sürüyor. Günde 6 seansımız var ve her seansa yaklaşık 60 öğrenci katılıyor. Böylece bir günde 360 kursiyere ulaşıyoruz” dedi.

Antrenörlerin yaş gruplarına ve seviyelere göre eğitim verdiğini aktaran Batuk, “Yüzmeyle ilgili temel eğitim veriyoruz. Macit Özcan Spor Tesisleri’nde uygulanan sistemin aynısı. Verilen yüzme kursu eğitimi ile aynı zamanda psikomotor gelişim, zihinsel aktivite ve her türlü beden sağlığı da destekleniyor” diye konuştu.

Hem çocuklar hem de veliler kurstan çok memnun

Çocuğunu Toroslar Spor Park’ta verilen yüzme kuruna getiren Berna Köse, “Çocuğum için çok iyi bir etkinlik oldu. Ücretsiz olması da avantaj. Akbelen’de zaten böyle bir yer yoktu. Çocuğum açısından çok memnunum. Kendisi yüzme bilmiyor, ama bu kurs sayesinde öğrenecek. Vahap Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kızının yüzme öğrenmeye başladığını belirten bir başka veli Zehra Gelikli, “Bizim açımızdan da çocuklarımız için de çok güzel bir aktivite oldu. Hocalarımız güler yüzlü ve sıcakkanlı. Çocuklarımız çok memnun. Hem yerin yakın olması, hem de hiç kimseyi ayırt etmeksizin ücretsiz olması çok iyi. Yaptıklarından dolayı Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kursiyerlerden Alperen Aslan, “Büyükşehir Belediyesi’nin havuzuna geliyorum ve burada yüzme öğreniyorum. Burada dersler çok eğlenceli geçiyor. Hocamız zaten her zaman bize yardım ediyor. Çok güzel bir yer. Yeni arkadaşlar da ediniyorum” diye konuştu.

Minik kursiyerlerden Zeynep Cemre Temel, “Yüzme bilmiyorum, ama burada öğreniyorum. Buraya geldiğimde çok eğleniyorum. Öğretmenlerimiz bize yüzme öğretiyor. Arkadaşlarımla da eğleniyorum” ifadelerini kullandı.

Cemre Ilgın Yanal ise yüzme kursunda çok eğlendiğini anlatarak, “Yüzme öğrenmeye başladım. Yeni arkadaşlarla tanışmak ve yüzmek çok güzel. Yüzmeyi çok seviyorum” dedi.