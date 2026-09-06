Tour of İstanbul, 7.5 kilometrelik Beykoz-Beykoz bireysel zamana karşı etabıyla son buldu. 4 etap süren turda Fransız TotalEnergies takımından Baptiste Vadic hem zamana karşıyı hem de genel klasmanı kazandı.

İSTANBUL (İGFA) - Tour of İstanbul'da bugün son etap heyecanı yaşandı. Turdaki tüm aksiyon Beykoz Spor Ormanı'nda bireysel zamana karşı ile sona erdi. Baptiste Vadic, 4. Etap zamana karşıyı da kazandığı günde, genel klasman şampiyonluğunu ilan etti. 26 yaşındaki Vadic'in genel klasman lideri olarak turuncu mayoyla başladığı Beykoz-Beykoz etabında 94 sporcu pedal çevirdi.

Tour of İstanbul 2026'nın perdesi, İstanbul'un yeşile gömülü sırtlarından biri olan Beykoz Spor Ormanı'nda kapandı. Güneşin ağaçların arasından süzülüp parkura düştüğü bir günde, 7,6 kilometrelik zorlu son etap, pelotonu bacaklarının son damlasına kadar sınadı. 10.50'de start rampasından ayrılan ilk bisikletçiyle başlayan gün, ormanın gölgeli virajlarında, kısa ama sert yokuşlarında saatler süren bir mücadeleye dönüştü.

94 bisikletçinin performans verdiği etapta, 9' 43' dakikalık süre ile en hızlı zamanı veren yarış lideri Baptiste Vadic oldu. Ancak günün hikâyesi klasman formalarında yazıldı.

26 yaşındaki Fransız bisikletçi Baptiste Vadic, ilk günün sonunda ele geçirdiği liderliğini son gün de koruyarak Tour of İstanbul 2026'nın genel klasman şampiyonluğunu ilan etti.

Tour of İstanbul'un dördüncü etap startı, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Elif Merve Beyla tarafından verildi.

ŞAMPİYON VADİC'DEN KARİYER İLKİ

Baptiste Vadic, masmavi gökyüzünün göz aldığı bir pazar günü Tour of İstanbul'un son etabında şampiyonluğu kazandı; bu zafer 24 yaşındaki Fransız bisikletçinin kariyerinde bir etaplı yarışta elde ettiği ilk genel klasman birinciliği olarak da kayıtlara geçti.

Çatalca'da henüz daha ilk etapta zaferi kazandıktan ve lider mayoyu omuzlarına geçirdikten sonra Vadic, Beykoz Spor Ormanı'nda bitiş çizgisinden geçtiğinde hem etabı kazandı hem de turuncu mayosunu korumayı başardı. Son gün bir sürprize mahal vermeyen Fransa'nın ortasında yer alan Guéret doğumlu Vadic, Tour of İstanbul'da podyumun en üst basamağına çıkmayı başardı. Yarışın 2025 edisyonunun genel klasman ikincisi, bu yıl derecesini geliştirerek kariyerinin ilk genel klasman şampiyonluğuna Tour of İstanbul 2026'da imza attı.

DAĞLARIN KRALI MUSTAFA TEKİN

Tour of İstanbul'da klasman mücadelesi son günde de devam etti. Buna karşın son güne klasman lideri olarak giren pedallar arasında değişimler oldu. En dikkat çeken değişim Lotto Intermache takımından Matys Grisel en iyi genç bisikletçiye verilen beyaz mayonun son günde sahibi oldu. En iyi sprinter klasmanında ise Giovanni Lonardi (Polti VisitMalta) mavi formayı genel klasman lideri de olan Baptiste Vadic'e kaptırdı. Bizleri daha yakından ilgilendiren Dağların Kralı mücadelesinde genç tırmanışçı Mustafa Tekin (Spor Toto Cycling Team) ise yeşil formanın sahibi oldu.